FEM SPANINGAR: "Berg tog sig för pannan - frustrerad på AIK:s målskytt"

Djurgårdens IF

IF Brommapojkarna

Hammarby IF

SÅ VAR MATCHEN

Det här allsvenska genrepet är lurigt att analysera. Hela 14 spelare saknades i AIK:s trupp, på grund av landslagsuppdrag, skador eller att spelare är på väg bort. Därför ska man inte dra för stora växlar av matchen. Delvis också på grund av att Vålerenga är ett norskt andraligalag, även om man som storklubb inte är något vanligt sådant.

Första halvlek var sömnig, gick lite i omgångar vad gäller vilket lag som hade övertag - och innehöll få målchanser. Faktum är att det hettade till först på tilläggstid i första halvlek. Då tvingades AIK-keepern Ismael Diawara till en jätteräddning nere vid främre stolpen.

Annons

I den andra halvlekens första minut satte sedan AIK 1-0 genom Dino Besirovic, som höll sig framme på en retur och petade in bollen i nät. Och det mesta handlade om de svartgula efter paus. 19-årige Victor Andersson utnyttjade slarv i Vålerenga och rullade säkert in 2-0 i den 63:e minuten. Två minuter senare dundrade vänsterbacken Axel Björnström in ett drömmål - på volley efter inlägg från Omar Faraj. Vålerenga såg energilöst ut och i 77:e minuten ordnade Erik Ring en straff till AIK. Den förvaltade nämnde Faraj till 4-0.

Det blev en säker seger i genrepet för AIK och det finns faktiskt en hel del spelare att berömma, även om man som sagt inte ska göra en för stor sak av den här drabbningen. Nyförvärvet Eskil Edh (se nedan) är en av de spelarna, precis som övriga som jag pekat ut som utropstecken nedan. Men även en sådan som målskytten Björnström ska lyftas fram efter sin kanonträff. Och centrale mittfältaren Abdihakim Ali, som var pigg och ville bidra med lite svårare passningar. Vidare stod Omar Faraj och Erik Ring för pigga inhopp.

Annons

AIK:s lag: Ismael Diawara - Eskil Edh (Will Jarlee 84), Benjamin Tiedemann Hansen, Sotirios Papagiannopoulos (Ayo Rupia-Ellis 84), Axel Björnström (Rasmus Bonde 84) - Rui Modesto (Erik Ring 46), Ahmad Faqa (Lamine Dabo 60), Abdihakim Ali (Joffrey Ngambaka 84), Ismaila Coulibaly (Omar Faraj 46) - Dino Besirovic (Jannick Geiger 70), Victor Andersson (Christoffer Sika 70)

SÅ VAR EDHS DEBUT

AIK:s nye ytterback Eskil Edh, som kan spela på båda kanterna, gjorde sin debut för klubben i den här matchen. Han agerade högerback och gav ett gott intryck. 21-åringen var rejäl i duellspelet (möjligtvis extra laddad tack vare att han mötte sin tidigare klubb Lilleströms rival) och aktiv längs med sin kant. Han tog löpningar framåt i planen för att hota och visade upp en god teknik. Det här var en lovande debut, även om allt så klart inte var klockrent direkt.

Annons

MATCHENS HÄNDELSE

Det får bli Dino Besirovics "svar på tal" till tränaren Henning Berg, genom målet i 46:e minuten. Hur tungt det nu väger… för utöver den fullträffen stod han inte för någon vidare prestation. Den offensive 30-åringen har ju knappt fått någon speltid i svenska cupen, bara ett tiominutersinhopp mot Mjällby, och mot Vålerenga visade nämnde Berg sitt missnöje med Besirovic flera gånger. Besirovic spelade som en av två centrala forwards i första halvlek och som vänsterytter i andra halvlek, men fick det inte att stämma. Han hotade varken med några vassa löpningar eller när han väl fick bollen. Efter en halvtimme bjöd han på en dålig mottagning och då blev Berg frustrerad. Norrmannen slog ut med armarna och tog sig sedan för pannan. Vid flera tillfällen försökte han också ropa ut olika instruktioner till Besirovic och det var uppenbart att han inte var särskilt förälskad i spelarens insats. Berg gestikulerade och kräver nog mer av sin adept.

Annons

FRÅGETECKNET

Lånet Ismaila Coulibaly har fortsatt en väg att vandra för att nå toppslag. Sheffield United-spelaren fick inte till det mot Vålerenga heller, då han höll till på vänsterkanten. Han ser otajmad ut och stod exempelvis för en rejäl miss när han fick ett bra skottläge i första halvlek. I paus byttes han ut och det är så klart en utmaning för AIK att få ut max av honom på ett sätt som gör att korttidslånet fram till sommaren kommer ses som en succé i slutändan. Jag är tveksam just nu.

MATCHENS SPELARE

3: Ismael Diawara. Fick chansen mellan stolparna när Kristoffer Nordfeldt vilade efter landslagsuppdrag. Höll nollan och bjöd på en jätteräddning precis innan paus. Svårt att göra det bättre.

2: Victor Andersson. 19-åringen spelade "nia". Visst är han fortsatt valpig i vissa situationer, men talangen stod för "assisten" till 1-0 (Besirovic tog han om returen på hans skott) och gjorde sedan själv 2-0 på ett påpassligt sätt.

Annons

1: Sotirios Papagiannopoulos/Benjamin Tiedemann Hansen. För att de just nu bildar ett stabilt mittbackspar. En hållen nolla lär smaka gott inför premiären och "Sotte" har verkligen klivit fram under våren efter nya huvudskadan på Alexander Milosevic.