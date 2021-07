FEM SPANINGAR: "Blir intressant att se hur Grzelak prioriterar"

Bättre AIK i första, sedan kom kallduschen

AIK hade chansen att knappa in på Malmö FF efter serieledarens förlust mot IFK Norrköping igår. Inledningsvis var det också Solnalaget som såg ut att gå efter segern mest. Erik Ring snurrade upp Godswill Ekpolo efter några minuter och hittade Henok Goitom, som missade målet från ett hyfsat läge. Knappt tio minuter senare tvingade Nicolas Stefanelli Häckenmålvakten Peter Abrahamsson till en mäktig räddning på argentinarens nick. Stefanelli skulle se ett skott ytterligare räddas av Abramhamsson innan pausvilan. AIK hade flera olika metoder för att komma runt ett Häckenförsvar som dessutom slarvade i uppspelsfasen ett par gånger. Hemmalaget jämnade ut spelet under den andra delen av halvleken men kom inte närmare än ett skott från Ali Youssef som Budomir Janosevic räddade. Istället skulle de ge AIK dubbla smällar under de första minuterna i andra halvlek. Patrik Wålemark ordnade en hörna i den 47:e minuten och stötte sedan in en retur på den. Två minuter senare vann Ali Youssef en löpduell mot Per Karlsson och avslutade distinkt i Janosevics bortre hörn.

