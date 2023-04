FEM SPANINGAR: "Brännströms drag avgjorde derbyt"

Sexiga men bänkade

Mycket kvalitet och erfarenhet försvann när Sebastian Larsson, Mikael Lustig, Per Karlsson, Nabil Bahoui, Nicolas Stefanelli, Yasin Ayari och Joe Mendes lämnade.

I ett försök att täcka hålen och att till och med bli ännu bättre så värvade förre sportchefen Henrik Jurelius in Abdussalam Magashy och Rui Modesto, sedan blev Manuel Lindberg tf sportchef (som nu är tjänstledig) och värvade bland annat in Jimmy Durmaz, Elias Durmaz, Viktor Fischer, Omar Faraj och Aboubakar Keita, och precis innan transferfönstret stängde kom även Lamine Dabo in.

Av nyförvärven så pratade sportchef Lindberg om Jimmy Durmaz och Viktor Fischer som sexiga stjärnförvärv.

ANNONS

Men i derbyt mot Hammarby var båda bänkade.

Andreas Brännström tycker inte att Jimmy Durmaz riktigt har vad som krävs för att vara en bra sexa i hans lag och efter förlusten mot IFK Norrköping fick Durmaz lämna plan i halvtid, och efter matchen var han ganska tydlig med att han inte var nöjd med den situationen.

Viktor Fischer då? Han har ännu inte hittat rätt i AIK. Kanske därför som det har varit mycket känslor med gester och klagomål på domare. Frustration? Mot IFK Norrköping fick han lämna plan i den andra halvleken och det var tydligt att han inte gillade att bli utbytt.

Så av nyförvärven som startade i derbyt mot Hammarby så var det Magashy och Modesto, som Jurelius låg bakom innan han tvingades lämna.

Flera lyckade drag av Brännström

Ska du bänka sportchefens värvningar så är det nog bäst att du vinner. Därför var segern mot Hammarby väldigt viktigt för AIK och Andreas Brännström.

ANNONS

Brännström bänkade Manuel Lindbergs sexiga stjärnförvärv Jimmy Durmaz och Viktor Fischer. Ett annat tungt nyförvärv som han bänkade - igen - var Omar Faraj, trots frånvaron av John Guidetti. I stället satsade tränaren på Vincent Thill och Alexander Fesshaie.

Det får man summera som lyckat.

Thill var en av planens bästa i den första halvleken och lyckades hitta ytor att själv hota i och la även upp bra för sina lagkamrater (kemin med Bilal Hussein var bra) - och förutom det gjorde han även en bra arbetsinsats. AIK har haft svårt att hitta rätt på sitt centrala mittfält. På träningslägret i Algarve skickade man ut Alexander Milosevic som ett stappligt föl som sexa mot FC Köpenhamn. Sedan, i cupen mot Hammarby, testade man Aboubakar Keita trots att han knappt tränat. Och så fick Jimmy Durmaz chansen ,mot IFK Norrköping men åkte av i halvtid. Nu, mot Hammarby, blev Robin Tihi sexa, och det fungerade bra. Balansen och samspelet på det centrala mittfältet var bra.

ANNONS

Och draget med Fesshaie avgjorde derbyt. 19-åringen gjorde både 1-0 och 2-0.

Cifuentes valde en charmoffensiv

När Andreas Brännström bänkade flera stjärnförvärv så valde Marti Cifuentes att starta med ett och bänka ett annat. När Hammarby sålde Veton Berisha så var det August Mikkelsen som man tog in. Han startade mot AIK, medan en annan av Jesper Janssons stjärnförvärv, Viktor Djukanovic, bänkades igen.

Marti Cifuentes valde en charmoffensiv med unga talangerna och publikfavoriterna, Montader Madjed och Josef Erabi, tillsammans med ”tunga” värvningen i Mikkelsen.

Det blev inte lyckat.

Mikkelsen såg lite ut som en junior och hade väldigt svårt mot ett fysiskt AIK.

Efter förlusten mot Häcken sa Marti Cifuentes att han bara har Jusef Erabi som target-nia, vilket av vissa kanske uppfattades som en tendens till lite gnälligt mot sin sportchef Jesper Jansson? Sedan fick alltså Erabi starta mot AIK i stället för Abdelrahman Boudah som startade mot Häcken. Men ändå lyckades inte Bajen att sätta upp bollar på en felvänd Erabi och sedan bygga anfall därifrån.

ANNONS

Montader och Erabi är unga och har framtiden för sig, så duon är kanske mer ursäktade än vad Mikkelsen är som är värvad som ett stjärnförvärv som direkt ska vara avgörande?

Det blir intressant att se om Mikkelsen får fortsatt förtroende. Och det blir också intressant att se om Djukanovic får sitta kvar på bänken, vilket han inte lär vara nöjd med.

Cifuentes måste börja vinna allsvenska stormatcher

Under förra säsongen spelade Marti Cifuentes Hammarby många allsvenska stormatcher - men utan att vinna. Om man ser på matcherna mot AIK, Djurgården, mästarlaget Häcken och Malmö FF så var det så här:

Hammarby-Malmö FF 0-0

Hammarby-AIK 3-3

Hammarby-Häcken 2-2

Djurgården-Hammarby 1-0

AIK-Hammarby 2-2

Hammarby-Djurgården 0-0

Häcken-Hammarby 1-1

Malmö FF-Hammarby 0-0

Och i år så här:

Häcken-Hammarby 3-1

AIK-Hammarby 2-0

ANNONS

Tittar man bort från allsvenskan så förlorade Bajen cupfinalen mot Malmö FF. Men i år slog man ut AIK.

Adjei var snäll och slarvig

Oliver Dovin gjorde sitt för att hålla kvar sitt lag i matchen. Efter bara en minut gjorde han en fin räddning på Rui Modestos avslut och efter 20 minuter ännu en vass räddning på ett Modesto-avslut. Men målvakten fick ingen vidare hjälp. Framför allt inte av Nathaniel Adjei. Mittbacken slog slarvigt bort ett uppspel, rakt till Bilal Hussein, så att AIK ställde om och gjorde 1-0. Sedan slog mittbacken en slarvig vändning mot Edvin Kurtulus, som hamnade rakt på Alexander Fesshaie, som blev fri och satte 2-0.