FEM SPANINGAR: "Då kommer Sher kunna dominera i allsvenskan"

Häcken fick göra 1-0 för enkelt

Hammarby, med två raka segrar och obesegrat i de senaste fyra matcherna, tog sig an ett Häcken, som inte vunnit på tre raka matcher. Det var lätt att tänka att Bajen skulle ösa på offensivt och diktera mycket i den här matchen. Men den första halvleken var jämn och Häcken var, sett till sin form, oväntat bra. Ahmed Yasin var pigg och skapade stor oreda för hemmalaget. Gästerna fick också in 1-0 i den 17:e minuten. Tim Söderström gav, alldeles för enkelt, just Yasin en yta att slå in ett inlägg och på det nickade Alexander Söderlund in bollen i nät, via David Ousted. Avslutet gick mer eller mindre rakt på målvakten, som alldeles för enkelt stötte bollen in i mål. Innan paus hann sedan båda lagen skapa några chanser var, och var inte direkt så att hemmalaget tryckte ner sin motståndare lågt i jakt på en kvittering. Häcken stod upp bra och kändes farliga i sina omställningar.

Oväntat bra, Häcken

Häcken fortsatte att spela sig till en del intressanta omställningar i den andra halvleken, men Hammarby hade ett större spelövertag och gick så klart mer för ett mål. Dock utan att nå fram till stora farligheter. Det blev mest att hemmalaget jobbade till sig inlägg, som antingen saknade skärpa eller togs omhand av Häcken-backar. Bortalagets försvarsspel var stabilt och länge var det så att målvakten Pontus Dahlberg inte tvingades till någon kvalificerad räddning i andra halvlek. Häcken var oväntat bra. Det här var inte prestationen jag förväntade mig av Andreas Alms mannar. Laget kändes formsvagt och dessutom har man Daleho Irandust på skadelistan. Men de gulsvarta lyckades alltså rycka upp sig och mycket talade för att man skulle klara nolla Hammarby, som såg idéfattigt och segt ut.

Då kommer Sher kunna dominera i allsvenskan

Men till slut fick Hammarby till några minuter av tryck och efter ett vunnet motlägg i offensivt straffområde hamnade bollen hos 17-årige Aimar Sher, som klippte till med vänstern och dundrade in 1-1 i bortre krysset. På tilläggstid. Otroligt surt för Häcken, som gjorde en bra bortamatch. Sher? Han är en spelare som har enorma spetsegenskaper och flyter fram på planen, förbi och mellan motståndare, på ett sätt som får en att haja till. Visst, i den här matchen hade han en del farliga bolltapp och det är uppenbart att han behöver ta kliv fysiskt för att vara stabil i duellspelet och på att skydda boll - men när han väl har byggt på sig och hittat den där jämnheten som alla talanger strävar efter kommer Sher kunna dominera i allsvenskan. Om han nu blir kvar länge nog.

Allt lär avgöras i sista omgången

Kampen om de två Europa-platserna bakom Malmö FF är och kommer bli en rysare in i det sista. Jag kan inte se ett annat scenario än att allt kommer leva in i den avslutande omgången. Lagen tappar poäng lite här och där, och när man tror att något eller några lag verkligen är på gång och ska rycka - då faller de dit. Det är så klart ett underbetyg till topplagen att det krävs så ”få” poäng för att ligga tvåa i allsvenskan efter 26 omgångar och årets serie är så obegriplig att den bara blir märklig. Var är matcherna som inte förvånar? Var är de långa sviterna av fina resultat som topplagen brukar få till? Var är utfallen som går att förklara? Corona-året har spolat bort logiken.

"Spela ut bollen"-bråket sitter i?

I augusti 2017 spelades en match mellan Hammarby och Häcken på Tele2 Arena som bland annat innehöll ett stort bråk mellan spelare på planen. Det uppstod efter att Bajen gjort 1-1 i en situation då Häcken förväntade sig att de skulle få tillbaka bollen efter att Juhani Ojala fått läkarvård. Häcken-lägret upprördes och efter matchen slog dåvarande Bajen-spelaren Jiloan Hamad tillbaka med hårda ord om Häckens beteende. Och kanske är det så att den matchen finns kvar på lagens näthinnor, åtminstone Hammarbys. För när Nikola Gulan satte sig ner med lårsmärtor i första halvleken valde Hammarbys Abdul Khalili att spela ut bollen - till stora protester från lagkamrater och framför allt sportchefen Jesper Jansson. Han ställde sig upp på läktaren och skrek: ”SPELA!”. Jansson ville att hans lag skulle gå till anfall.