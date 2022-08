FEM SPANINGAR: "Därför saknades två MFF-stjärnor"

Individuella spetsen räckte inte för MFF

Malmö FF såg långt in på första halvleken ut att vara snäppet bättre än Sirius innan paus. I själva spelet var det jämnt mellan lagen och Sirius tog sig vid en rad tillfällen till spännande situationer på offensiv planhalva. Men klasskillnaden på spelarmaterialet vägde länge över för MFF. Framför allt vid två tillfällen visade gästerna vilken individuell skicklighet de har tillgång till. I den 18:e minuten lurade Jo Inge Berget, på inövat vis, bort Dennis Widgren på en hörna och dunkade in en väl slagen hörna från Moustafa Zeidan till 1-0. Och sju minuter senare var det istället Malmös defensiva spets som kom fram. Christian Kouakou nickade från nära håll och samtliga på arenan höll nog på att räkna in 1-1 när MFF-keepern Johan Dahlin sprattlade till och bjöd på en jätteräddning. Men det räckte inte för att gästerna skulle leda i paus. Precis innan halvtid nickade Marcus Mathisen in 1-1 på en frispark och sett till att man skapade ett gäng farligheter i första halvleken kan Malmö inte erkänna annat än att det var rättvist.

Sirius behöver inte be om ursäkt - men det var MFF som sumpade det här

Drygt tio minuter in i andra halvlek var det mest bara en långboll i djupled som behövdes för att Sirius skulle göra 2-1. Christian Kouakou kunde, alldeles för enkelt, dra ifrån Felix Beijmo som såg ut att stå och sova - och därefter placera in bollen i bortre hörnet. Till en början såg det böljande spelet som följde av 2-1-målet ut att passa Sirius, och speciellt skicklige Yukiya Sugita, väl. I omställningarna uppstod stora ytor för dribblern. Men ju längre matchen led desto mer tryck fick Malmö till mot hemmalagets mål. Man brände flera jättelägen, borde gjort ett eller två mål och därmed fått med sig åtminstone ett kryss - men Sirius behöver inte be om ursäkt. De spelade sig till fina ytor offensivt genom att hantera MFF:s press, gjorde mål i "rätt" lägen och hade marginalerna på sin sida vad gäller bortalagets avslut.

Så var Buyas startdebut

Malmös nyförvärv Mohamed Buya Turay gjorde debut från start i sin första allsvenska match för de himmelsblå. Han utgick från vänsterkanten och bidrog med det man kan förvänta sig, ett djupledshot. Men utan att riktigt få till en slutprodukt. I första halvlek var han nära att springa till sig en straff, men domaren Bojan Pandzic friade. Och i den andra halvleken var han inte vän med bollen. Exempelvis brände han ett jätteläge i den 63:e minuten. Kanske kommer det ta ett tag för honom att hitta formen, "touchen" och relationerna till de nya lagkamraterna. På sikt lär han kunna bilda en vass duo med Isaac Kiese Thelin. Mot Sirius var det vid för få tillfällen som han fick bollen rättvänd och kunde kliva in i planen och hota med med sin högerfot, antingen genom avslut eller en passning.

Engagerad Georgson

Sportchefen Andreas Georgson har tillfälligt (?) fått ta över som huvudtränare efter att Malmö gjort sig av med Milos Milojevic. Den här matchen var hans andra som ansvarig, och det är lätt att konstatera att Georgson är en engagerad tränare på sidlinjen. 40-åringen var aktiv hela tiden och så fort en MFF-spelare fick till en vettig aktion klappade han sina händer över huvudet. Ett försök till att pumpa in positiv energi i ett halvt omskakat lag där spelarna inte är formtoppade?

Därför saknades Peña och Olsson

Jo Inge Berget klev av med en känning ("försiktighetsåtgärd", enligt MFF-tränaren Andreas Georgson). Dessutom saknades Sergio Peña och Martin Olsson i den slutgiltiga matchtruppen. "De har dragit på sig lite småskavanker som gjorde att de inte var tillgängliga för spel", förklarade Georgson på presskonferensen efter matchen. Om Olsson och Peña riskerar att missa Europa League-kvalmatchen på torsdag? "Det återstår att se, men jag har gott hopp om både Martin och Sergio. Martin har en skada som han kommer få dras med lite men som går att spela med. Det gäller att vara smart och välja när han inte ska spela".