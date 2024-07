FEM SPANINGAR: "Det blir en intressant Elfsborg-följetong"

HILJEMARK KASTADE OM DIREKT

Ni har koll på det vid det här laget. Jimmy Thelin tackade för sig efter sex och ett halvt år i Elfsborg - och ersattes av den förre landslagsspelaren och elfsborgaren Oscar Hiljemark.

När den allsvenska höstsäsongen sparkade igång under lördagen gjorde Hiljemark sin första tävlingsmatch som tränare för gulsvart när BP gästade Borås arena.

Då valde den unge managern (32 år gammal) att kasta om ordentligt i Elfsborg. Den sedvanliga 4-3-3-formationen var utbytt och i stället mönstrade boråsarna ett 3-4-3, där lagkapten Johan Larsson placerats på bänken till förmån för Ahmed Qasem/Simon Hedlund och mittfältaren Michael Baidoo agerade falsk nia med Arber Zeneli och Simon Hedlund/Ahmed Qasem vid var sin sida.

I mål spelade Isak Pettersson i stället för vårens förstaval Marcus Bundgaard.

Det var tidigt tydligt att Elfsborg inte är helt synkat i den nya formationen ännu, vilket på många vis är rimligt efter endast två och en halv veckas träning. Det syntes bland annat i passningsspelet som var slarvigt emellanåt, vilket resulterade i en hel del gester och rop efter justeringar från Hiljemark vid sidlinjen.

De största problemen fanns centralt i banan. Inte för att Besfort Zeneli eller Timothy Ouma stod för några särskilt svaga insatser. Men för att det var tydligt att både de själva och lagkamraterna runtomkring var ovana vid att endast ha två centrala mittfältare att tillgå i stället för tre.

Det fanns samtidigt flera intressanta inslag. Trebackslinjen bestående av Yegbe, Holmén och Henriksson visade potential. Storstjärnan Arber Zeneli hittade flera fördelaktiga ytor i offensiv väg, precis som Simon Hedlund som kändes som ett än större hot när han kom in mer centralt i banan.

Likväl var det glasklart att det finns stor potential i Elfsborgs nykomponerade ytterspel mellan wingbacks och ytterforwards. Kombinationsspelet såg flertalet gånger lovande ut - vilket blir en stor nyckel när Hiljemark, jämfört med hur det har sett ut tidigare, vill bygga en större del av spelet från kanterna än centralt.

KLEV FRAM - OCH IMPONERADE STORT

När spelet inte stämmer fullt ut är det ovärderligt att ha individuell kvalitet som kan lösa upp besvärliga knutar. Det stod Simon Hedlund för den här gången för Elfsborg, efter ett urtjusigt avslut med halvtimmen spelad (mer om det nedan).

Hedlund var samtidigt oerhört företagsam matchen igenom, mär han skiftade mellan en roll som ytterforward och wingback.

Hedlund har blandat och gett efter sin återkomst i Elfsborg förra sommaren. Kanske blir detta startskottet för en mer jämn- och högpresterande Hedlund framöver? Det skulle i så fall även det vara en stor, viktig nyckel för Hiljemark.

MATCHENS HÄNDELSE

Det är svårt att peka på annat än Simon Hedlunds förlösande och vackra 1-0-mål för Elfsborg. Med en finfin mottagning som bäddade för ett snabbt avslut, valde 31-åringen att utanför straffområdet urtjusigt böja in bollen just under det bortre krysset med vänsterfoten.

Det banade väg för en tung, viktig första seger för Oscar Hiljemark som Elfsborgsmanager.

FRÅGETECKNET

Oscar Hiljemark valde omedelbart att peta lagkaptenen Johan Larsson. Trotjänaren har varit ordinarie under stora delar av våren, men när Hiljemark byter formation premieras andra spelare i så väl mittbacksrollerna som wingbackrollerna.

Det blir en intressant följetong under de kommande matcherna. Hur hanterar Larsson det hela? Hur påverkar det laget och gruppen som helhet? Och hur hanterar följaktligen Hiljemark alltihop?

Det är frågor som vi får mer klarhet i desto längre höstsäsongen fortlöper.

MATCHENS SPELARE

1: Simon Hedlund. Bäst på planen. Fin framspelning till Baidoos 2-0-mål. Övrig motivering ovan.

2: Michael Baidoo. Mycket vass i sin nya roll som falsk nia. Ett mål och en assist. Får Elfsborg verkligen behålla sin stjärna säsongen ut?

3. Ahmed Qasem. Kreativ, smart och finurlig matchen igenom. Agerade både wingback och ytterforward på ett imponerande vis.