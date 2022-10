FEM SPANINGAR: "Det kan bli otäckt"

Sömnig första halvlek

Den första halvleken på Studenternas blev tråkig, minst sagt. Sirius och AIK tog ut varandra även om båda lagen i olika omgångar såg hetare ut än motståndaren. Efter att Sirius sett halvfarligt ut under en stund en bit in i matchen fick AIK mer bett i sin press och bortalaget kom till en del intressanta lägen där man etablerade boll på offensiv planhalva. Men totalt sett fanns inte skicklighet nog för att såra Sirius.

Mitov Nilsson räddade en Sirius-poäng

Efter en timmes spel tände Tim Björkström liv i den här fajten på riktigt. Han var hetast på en hörna och petade in 1-0 från nära håll efter en nick mot mål. Det gav AIK eld i baken och efter att Marcus Mathisen, med en kvart kvar att spela, räddat ett givet bortamål med en nick i närheten av mållinjen på ett skott från Yasin Ayari lyckades gästerna kvittera på den efterföljande hörnan. Sett till matchbilden fram till dess var det ett logiskt resultat, och målet gav AIK extra energi för en forcering mot 2-1. I slutändan blev det Sirius-keepern David Mitov Nilsson som räddade en poäng åt sitt lag med flera vassa reflexräddningar mot slutet av matchen. AIK tryckte ner Sirius totalt och borde ha kunnat trycka in en till boll i nät, men på något sätt klarade hemmalaget av att reda ut situationen. Hur de bar sig åt? Jag vet inte riktigt, men hårt slit och just Mitov Nilsson är det enkla svaret.

ANNONS

AIK sumpade det igen

Trots en hackig säsong har AIK haft alla möjligheter att haka på i den absoluta toppen av allsvenskan. Men 0-2 mot Varberg, 1-1 mot Degerfors och nu 1-1 mot Sirius sätter stora käppar i hjulet. En resultatrad i en viktig period av säsongen som så klart hade behövt se annorlunda ut och som får en att känna att de inte hör hemma i kampen om de finaste placeringarna. Men med tanke på de övriga konkurrenternas ständiga missräkningar går det heller inte att räkna bort de svartgula från striden om en Europa-plats. Guldet måste ju dock vara kört nu, även om man hade chansen att haka på så smått vid en seger mot Sirius.

Lurigt läge för Sirius

Sirius hade fem raka förluster inför den här matchen och på så vis är det här krysset ett steg framåt för laget. Men den uteblivna trepoängaren gör att läget i tabellen fortsatt är lurigt. Fortsätter Degerfors (på kvalplats just nu) att tugga på kan Uppsala-laget helt plötsligt bli indraget i bottenstriden på allvar. Ett scenario man säkerligen inte sett framför sig eller förberett sig för. Det skulle kunna skapa en stor mental utmaning under slutspurten. Senast man vann i allsvenskan var den 8 juli och nu kommer Daniel Bäckströms mannar få rikta in sig på att slita för varje liten poäng. Det skulle kunna innebära att det smyger sig in en otäck stress. Man har fem poäng ner till kval och sex omgångar återstår. Näst omgång väntar också Degerfors. Rysare!

ANNONS

Fina hyllningar till Karlsson

Inför avspark höll AIK-supportrar upp en banderoll med texten: "Kämpa som Per Karlsson". I början av den andra halvleken sjöng också de tillresta bortasupportrarna: "Åh Per Karlsson, världens bästa Karlsson - han gör inga mål, han är bäst ändå" på repeat i över en kvart. Mittbacken som gjort 437 tävlingsmatcher för AIK meddelade nyligen att han lägger skorna på hyllan efter den här säsongen och det är lätt att förstå varför han är så uppskattad i klubben. På så många vis är den tystlåtne ledaren en förebild. Han har aldrig gnällt, alltid lagt ner ett hårt arbete på planen och aldrig satt sig själv i fokus. En lagspelare med ett klubbhjärta och en typ av fotbollsspelare som bara blir mer och mer sällsynt. Han lär firas av ordentligt i sista omgången mot Elfsborg och Karlsson är värd alla hyllningar som han kan få. Även för oss i media har 36-åringen varit väldigt bra att ha att göra med. Han har alltid varit tillgänglig, alltid varit respektfull och försökt svara på frågorna som ställts.