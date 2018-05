FEM SPANINGAR: ”Djurgården lyfter mot toppen”

Jämna första 45 minuter

I den första halvleken gick spelet lite fram och tillbaka mellan lagen. Hemmalaget Djurgården skapade två riktigt vassa chanser (Kerim Mrabti var nära att nicka in bollen i nät från nära håll och Jonathan Ring kom till skott i ett bra läge i slutsekunderna) men lyckades inte såra ÖSK särskilt mycket mer än så. Örebro spelade kontrollerat och med en stark tro på sig själva, utan att för den sakens skull komma till hundraprocentiga målchanser.

Djurgården överlägset i andra halvlek

Direkt i inledningen av den andra halvleken tog Djurgården tag i den klassiska taktpinnen på ett helt annat sätt än tidigare i matchen. Kerim Mrabti testade ÖSK-keepern Oscar Jansson med ett skott längs med marken redan i den första minuten och därefter öste hemmalaget bara på. Anfall följdes upp av anfall, som följdes upp av anfall. Då undrade man hur länge Örebro skulle klara av att stå emot. Efter ett tag mattades dock Djurgårdens av i offensiven, men då slog Tino Kadewere till med ett solomål till 1-0. Säkert oerhört skönt för forwarden, som tidigare i halvleken missat ett ypperligt läge när han helt ren i straffområdet sköt en volley över mål. ÖSK lyckades spela sig till någon enstaka attack, men på det stora hela var det egentligen spel mot ett mål i den andra halvleken. Djurgården dominerade och hade de inte fått in ett mål så skulle man i efterhand pekat på att de verkligen borde ha vunnit.

Blåränderna lyfter mot toppen

Nu har det börjat rulla på igen för Djurgården. Det här är en stark seger mot ett Örebro som presterat över förväntan hittills i år. Tre raka vinster sprutar självklart in välbehövlig energi i laget och även om Özcan Melkemichels lagbygge blev omskakat av några dåliga resultat nyligen så känns det ofta stabilt bakåt. Blåränderna blir att räkna med i striden om Europa-platserna, tror jag. Sportchefen Bosse Andersson lär kunna förstärka truppen i sommar och kvaliteten i truppen finns redan nu. Vad som hänt den senaste tiden? Är det så enkelt att Kerim Mrabti kommit tillbaka och Tino Kadewere hittat målet? Det är väl en del av svaret, men troligtvis inte hela. Tränaren Melkemichel har tidigare varit inne på betydelsen av Mrabti och att laget kanske inte hade hamnat i den tuffa situationen som nu ligger bakom dem om just Kadewere förvaltat fler chanser. Özcan har gett Kadewere ett stort förtroende och det tror jag kommer löna sig i längden. Zimbabwiern har gjort åtta tävlingsmål i år och han har spetskvalitet nog för att landa på 10-15 mål i allsvenskan redan den här säsongen.

Klart att ÖSK saknade sin trio

Örebro gjorde ingen särskilt dålig match på Tele2 Arena. Visst, i den andra halvleken hade man inte mycket att sätta emot men att de, som i grunden är ett sämre lag än Djurgården, blev tillbakapressat i perioder på den här arenan får man någonstans se som naturligt. Något som utan tvekan påverkade den här drabbningen är ju också det faktum att ÖSK saknade avstängda kuggarna Johan Mårtensson, Kennedy Igboananike och Brendan Hines-Ike. Så klart kan man inte bara plocka bort de spelarna utan att det märks och det är tydligt att Örebro hade behövt en Kennedy som är ett hot för varje backlinje i allsvenskan och som på bortaplan kan ställa till det även i situationer som egentligen inte ska vara särskilt farliga. Han har den där X-faktorn och näsan för mål. Startdebutanten Isaac Boye, som klev in istället för Igboananike? Lovande egenskaper men alldeles för otajmad och samspelet med lagkamraterna stämde inte alls.

Dyster startdebut för Movsisian

Jowra Movsisian har inte fått någon vidare start på sin tid i Djurgården. Forwarden, som har ett fint cv, lånades in sent och anlände till Stockholm med en form som tränaren Özcan Melkemichel inte varit särskilt imponerad av. I debuten, när han fick hoppa in mot AIK, blev han utvisad direkt och startdebuten, som kom i den här matchen, blev inte mycket bättre. Movsisian hann inte visa framfötterna innan han mot slutet av den första halvleken blev stämplad i en duell och tvingades kliva av. Armeniern, som är en billig lösning, har inte alls blivit vad Djurgården hoppats på och frågan är om han kommer kunna uträtta något nämnvärt i den blårandiga tröjan. Dags för ny forward i sommar, sportchef Bosse Andersson?