FEM SPANINGAR: "En brasse som blivit rätt bra"

En brasse som blivit rätt bra i Kalmar FF

Det var Nixon som skulle vara superspelaren. Den tidigare Flamengostartaren som (enligt Nanne Bergstrand) definitivt skulle vara bra nog för allsvenskan även om han inte skulle komma tillbaka hundraprocentigt efter knäskadan.



Men han är åter skadad och brassevärvning nummer två, Hiago, har börjat få ytterstarter. Det såg tidigare mest ut som en typisk halvårsbrasse: några få inhopp, någon start, brutet kontrakt. Det sattes inga avtryck i början, men sedan har det blivit någon uppsteppning. Tre fixade straffar under 2018, ett par mål, och är inte alls någon superspelare, men har åtminstone kommit till en bra nyttighetsnivå. Lite djupled, lite show. Både hittar och skapar situationer.



Det här räcker inte

Innan vi ger ärliga ord om hur matchen såg ut så tar vi förutsättningarna.



Trelleborg startade med assisterande tränaren Magnus Andersson som mittback, eftersom de saknade Lasse Nielsen, Dennis Hadzikadunic, Albin Nilsson, Sebastian Ohlsson, Zoran Jovanovic, Mattias Håkansson, och Salif Camara Jönsson. KFF hade Rasmus Elm, Erton Fejzullahu, Emin Nouri, Tobias Eriksson, Mikael Dyrestam, och Nixon frånvarande.



TFF skulle i dag spela en enklare fotboll och gå mot att vara ett urtypiskt Trelleborgslag, och det här är nog de två lagen i allsvenskan som minst har målat upp sig som att vara lag som dominerar matcher, spelar kortpassningsspel från yta till yta, eller har flärdfotboll. Till detta flög en halv liter sand runt vid de flesta bollkontakter och en person definierade det som mer hockeymatch än fotbollsmatch.



Men förutsättningar hit och dit och hit. Nä. Det här var oftast bara dåligt.



KFF-duo göra minst tio mål på fasta situationer i år

Chima Akas hade några längre saker som höll på att ge mål, bland annat en hörna till Papa Diouf-nick. Han tar frisparkar, hörnor, och långa inkast med hög kvalitet. Dessutom är nog Viktor Elm topp-5 i allsvenskan när det kommer till svårighet att få tag i på fasta situationer.



Ett antal allsvenska lag kommer inte komma upp i fler mål på fasta situationer än vad den KFF-duon lär göra tillsammans. Tio mål ska inte vara problem om de fortsätter med prestationerna de har haft efter fem omgångar. Fram till 0-1-målet bestod nog KFF:s highlightspaket uteslutande av fasta situationer.



Är Trelleborgs FF bra nog för allsvenskan?

Jag ställde frågan till Winqvist. Fem matcher, en poäng, och tre raka uddamålssegrar mot Gif Sundsvall, Örebro, och Kalmar. Det är sådana matcher där poäng ska komma in.



Det är dock fortfarande för tidigt att ge ett bra svar på frågan. TFF räcker inte över 90 minuter, deras lägstanivå blir för låg och de har inte fått igång någon potentiell matchvinnare. Men. Här är vi nog i en fas där vi inte ska underskatta var skador och brist på startelvakontinuitet kan påverka. Dessutom har Trelleborg ofta pratat om att deras starkaste perioder är under sensommaren, och att de har en ”aldrig-ge-upp”-aura som många allsvenska lag kanske saknar.



Bra minuter för talangerna

Det är halmstrån som måste greppas här, men talangerna gjorde det åtminstone bra. Marko Johansson höll kvar Trelleborg med några räddningar. Felix Hörberg, nyligen uppflyttad från U19, blev vald till bäst i Trelleborg. Isak Magnusson är en bra situationshögerback och när han trycktes fram mer fick KFF igång en bättre helhet. Herman och Melker Hallberg gör alltid bra slit- och smarhetsinsatser.