FEM SPANINGAR: "Glöden i 'AC':s blick sa det mesta"

Rotationen signalerade Zalgiris-prio MFF-tränaren Milos Milojevic gjorde fem förändringar sedan matchen mot IFK Norrköping för en vecka sedan, och känslan var att onsdagens Champions League-kvalretur mot Zalgirus prioriterades. Bland annat inledde Ola Toivonen istället för Isaac Kiese Thelin på centerpositionen och de formstarka mittfältarna Sergio Peña och Jo Inge Berget inledde på bänken. Högeryttern Patriot Sejdiu startade för första gången sedan mitten av maj då nye Joseph Ceesay varit förkyld under veckan. Ceesay fick nöja sig med ett inhopp och trion med Toivonen, Anders Christansen och Veljko Birmancevic kunde matchas bekvämt och utgå efter 64 minuter.

Sibys skada överskuggade Sejdius halvlek

Sejdiu gjorde sin andra allsvenska start, över två månader efter debuten borta mot Djurgården. Den 22-årige högeryttern var aktiv och prickade stolpens insida under matchinledningen, innan han nosade på Moustafa Zeidans inspel och stötte in sitt andra mål för säsongen. Målet i den 33:e minuten överskuggade tyvärr inte den tråkiga skadan på Mahamé Siby åtta minuter tidigare. Nyförvärvet fick bäras ut på bår i sin hemmadebut och grimaserade illa medan han tog sig åt höfttrakten. En allvarlig höftskada säger MFF:s läkare för Siby, blott tre matcher in i mittfältarens Malmösejour.