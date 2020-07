FEM SPANINGAR: "Hade IFK Norrköping fått hybris?"

Hade IFK Norrköping fått hybris?

Fyra raka segrar och - med all rätt - hyllningar överallt. Hade IFK Norrköping kvar fokus och noggrannhet? Både och. Mest ja. Men visst var det en del slarv och nonchalans. Till exempel slarvade laget bort flera hörnor som gick för långt, som vanligtvis är ett starkt anfallsvapen. Dessutom hade Christoffer Nyman två frilägen i första halvlek och var lite nonchalant. Först försökte han placera in bollen, men Tim Rönning gjorde en vass räddning. Sedan, efter väldigt fin spelförståelse och passning av Isak Bergmann Johannesson, kom Nyman fri igen, men valde ändå att försöka passa i stället för att göra mål, och chansen försvann.



Men ”Peking” gjorde ändå en ny fin insats. Elfsborg försvarade sig bra i första halvlek och gjorde det svårt för Norrköping. Men hemmalaget lät sig inte påverkas utan började hela tiden om på nytt och fortsatte bygga anfall och föra spelet, och chanser hade man. Till slut, en bit in i andra halvlek, orkade inte Elfsborg hålla uppe samma höga aggressivitet och press i försvarsspelet utan föll längre och längre ner.



IFK Norrköping tryckte ner sin motståndare. Simon Thern växte och växte och byggde de flesta anfallen. Sead Haksabanovic var som vanligt farlig i en mot en, och längst fram var Nyman ett ständigt hot, trots att det inte var hans dag i de avgörande lägena. I andra halvlek hade han också en nick i stolpen. I slutet skickade Jens Gustafsson upp mittbacken Rasmus Lauritsen. Rimligt. Kvitteringen var lika rimlig. Egzon Binaku skickade in ett högt inlägg från sin vänsterkant. Urstarke Lauritsen fick hela Elfsborg att se ut som knattar när han tog sats och hoppade upp och nickade in 1-1. Tre mål och två assist på fem matcher är helt okej för en mittback.



Elfsborgs första halvlek var väldigt bra

Bortamatch mot serieledaren som hade fyra raka segrar. Backa hem? Inte en chans. Jimmy Thelin beordrade fokus i positionsspelet, hög och aggressiv press och snabba omställningar. Det fungerade bra. I den första halvleken imponerade Elfsborgs försvarsspel. Framför allt mittfältstrion med smarta Robert Gojani, slitvargen och provokatören Frederik Holst och så offensiva mittfältsspetsen Simon Olsson.



Elfsborg låg tätt på IFK Norrköpings spelare som hade svårt att få igång sitt spel. När man vann boll var det oftast Simon Olsson som var bra rättvänd och satte upp flera fina passningar med hög kvalitet, både långa och korta, till Per Frick och Rasmus Alm, och det var nära ett par gånger. Elfsborg imponerade, så länge man orkade stå upp med sitt fina försvarsspel. Men det gäller att orka i 90 minuter.



För IFK Norrköping är ett lag med väldigt mycket kvalitet och som alltid kommer att fortsätta försöka ha ett högt tempo, mycket fart och trycka ned sin motståndare. Och i den andra halvleken orkade inte bortalaget med samma fina aggressivitet och press. Simon Olsson tröttnade, Frederik Holst tröttnade, anfallen blev alldeles för korta, man blev väldigt nedtryckt och fick satsa på att ha så många som möjligt på rätt sida bollen och försöka försvara 1-0-ledningen. Norrköping hade en boll i stolpen, Tim Rönning (bara 21 år, men redan väldigt bra) visade kvalitet och räddade sitt lag, men till slut klarade man inte hålla emot anstormningen.



Tror inte att Thelin och flera av spelarna är nöjda med Ndione

Inhopparen Marokhy Ndione försökte bjuda på fotbollsgodis i form av sulfinter utanför eget straffområde i den 92:a minuten när hans lag ledde med 1-0 och motståndaren tryckte på. I stället för att bara skicka iväg bollen upp på Norrköpings planhalva. Det är inte okej. Sulfinten misslyckades och IFK Norrköping tog tillbaka bollen och fortsatte att trycka på i jakt på kvitteringen. Ndione borde be om ursäkt.



Okumu, vilken spelare

Joseph Okumu bröt anfall, vann dueller med fötter och huvud, räddade på mållinjen, tog några gånger själv tag i bollen och drev fram med sitt enorma kliv. Vilken spelare Elfsborg har i den 23-årige mittbacken. Det kan nog bli något det där.



Gustafsson och Thelin är inte mycket för att vila spelare

Jimmy Thelin och Jens Gustafsson har inte varit mycket för att vila spelare och rotera i startelvan. Därför har det varit ett par tuffa veckor för deras startspelare. Kanske var det en del i varför bortalaget tröttnade?



Jesper Karlsson, Rasmus Alm, Simon Olsson, Robert Gojani, Frederik Holst, Simon Strand, Leo Väisänen och Joseph Okumu har alla startat i Elfsborgs alla allsvenska matcher. Hela gänget startade också i cupmatchen mot Häcken.



För IFK Norrköping väntar IFK Göteborg, Helsingborg och Varberg. Kanske läge att vila i någon av matcherna? Eller kör Gustafsson all in och ser hur långt det bär?



Christoffer Nyman har startat i alla matcherna och är en spelare som springer och sliter mycket, försvararna Henrik Castegren, Filip Dagerstål, Rasmus Lauritsen och Lars Krogh Gerson har också startat i samtliga matcher, och samma med mittfältarna Simon Thern, Sead Haksabanovic och Eric Smith. Alexander Franssons skadeproblem är ingen dröm för ”Peking”.