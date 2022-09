FEM SPANINGAR: "Hade Sirius verkligen lärt sig läxan om Djurgården?"

Hade verkligen Sirius lärt sig sin läxa?

I lokaltidningen UNT inför matchen talade tränaren Daniel Bäckström om att vårens möte med Djurgården på Tele2 Arena (4-0-förlust) blev en ”jäkla tuff läxa” för hans Sirius. Då gjorde Uppsala-lagets ambition om att ha mycket bollinnehav och kunna spela sig ur situationer även långt ner på egen planhalva att de blåsvarta såg naiva ut. Flera misstag, kopplat till spelidén, resulterade i baklängesmål och en storförlust. Men trots att den matchen, enligt Bäckström, har ”präglat” Sirius på många sätt sedan dess försökte laget återigen vara modigt i sin tidiga speluppbyggnad mot Djurgården. Det ledde ingen vart inledningsvis, för gästerna satte in en bra press och fick rejält grepp om hemmalaget. Visst, man tappade inte boll i lika farliga lägen som på Tele2 Arena, men direkt blev det en problematisk matchbild för Sirius. Så hade de verkligen lärt sig läxan? Det var bara en tidsfråga innan Djurgårdens övertag skulle leda till ett mål.

Vasst, Djurgården - svagt, Sirius

I den 26:e minuten kom 1-0. Djurgården bet sig, som sagt, skickligt fast på offensiv planhalva genom sitt fina presspel men det var först efter att Sirius lyckats kliva upp i planen med boll under några minuter som de blårandiga nätade. Då kontrade bortalaget in 1-0 efter att Sirius lämnat otroliga ytor till Gustav Wikheim. Allt som krävdes var ett inkast, en vunnen nickduell och sedan en passning av Victor Edvardsen. Riktigt vasst och effektivt av Djurgården. Alldeles för svagt av Sirius.

Välförtjänt bortaseger

Mot slutet av första halvlek och i början av andra halvlek blev Sirius mer benäget att slå den långa bollen i djupled. Det gjorde att hemmalaget inte hamnade så lågt som tidigare under matchen och under en längre period jämnade drabbningen därför ut sig. Men Djurgården var fortsatt tyngre än hemmalaget och jagade det betryggande 2-0-målet, även om man så klart ville försvara sin ledning. Med en kvart kvar att spela sköt Joel Asoro i stolpen när han spelades helt fri och det fanns således nerv i matchen hela vägen in till slutsignal. Men Sirius var aldrig riktigt farligt på offensiv planhalva och fick se sig besegrat av ett bättre lag.

Häckens fördel krymper

Djurgården tar nu in två poäng på Häcken i kampen om SM-guldet och är därmed bara en pinne bakom serieledaren. Kanske börjar laget från Hisingen känna av den mentala pressen nu? I en slutstrid kan ju allt hända. Med tanke på Djurgårdens tajta matchschema kopplat till sitt Europa Conference League-gruppspel är det dock fortsatt lite fördel för Häcken i det här racet, men man ska komma ihåg att de blårandiga är hemmalag i det kommande mötet mellan lagen. Den 9 oktober brakar Djurgården och Häcken samman på Tele2 Arena. Och nästa helg ställs Djurgården mot ett annat av topplagen, Hammarby, i ett stekhett derby. Vilken höst vi har framför oss.

Fint stöd till ”Paka”

Patrik Karlsson Lagemyr har åkt på en rad tunga knäskador under sin karriär, och alltid kämpat sig tillbaka. Nyligen var olyckan framme igen för den lille dribblern. Trist och orättvist. Nu får ”Paka” gå igenom ett mentalt helvete igen och inför avspark mot Djurgården visade lagkamraterna i Sirius ett fint stöd till 25-åringen. Samtliga klev ut med tröjor som hade nummer 17 tryckt på framsidan. Dessvärre för Uppsala-gänget såg det ut som att Filip Olsson kan ha ådragit sig en jobbig knäskada i slutskedet av den här matchen. Deppigt.