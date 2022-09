Djurgården tar in på Häcken - men två bakslag mot Sirius

Guldjagande Djurgården tog sig an Sirius på bortaplan under söndagen. Då vann man med 1-0, samtidigt som Häcken tappade poäng hemma mot Degerfors (2-2). Det gör att de blårandiga bara har en poäng upp till tabellettan.

I den 18:e minuten var bortalaget nära att ta ledningen. Men mittfältaren Hampus Finndells nick på ett inlägg gick tätt utanför ena stolpen. 1-0 kom istället åtta minuter senare. Via ett inkast på egen planhalva kontrade Djurgården in ledningsmålet. Norske yttern Gustav Wikheim blev helt fri från halva plan och rullade enkelt in bollen i mål.

Samme Wikheim var därefter nära att ge bort ett baklängesmål. I den 33:e minuten stod han för en svag hemåtpass som gav ett farligt Sirius-läge, men Jacob Widell Zetterström räddade Yukiya Sugitas avslut.

I slutet av den första halvleken snackade sedan Victor Edvardsen till sig ett gult kort, efter en utebliven varning på Tim Björkström. Det gör att forwardsstjärnan är avstängd i derbyt mot toppkonkurrenten Hammarby nästa helg.

- Jag tror alla där hemma kan se på bilderna att om inte han hade klippt mig så hade jag haft en hel planhalva att springa på. Det är horribelt att det inte är gult kort, sa Edvardsen till Discovery+ i pausvilan och fortsätter:

- Så gick jag och ställde en fråga och fick varning direkt. Jag tycker det är så jävla dålig nivå. Jag frågade: "Hur kan du inte varna honom?". Då fick jag mitt gula kort. Det är jävligt petigt.

Även i den andra halvleken drabbades Djurgården av ett bakslag. Viktige mittbacken Hjalmar Ekdal fick ont i en duell med Edi Sylisufaj och efter att ha försökt spela vidare fick Ekdal kasta in handduken med en kvart kvar att spela. Mittbacken fick behandling och gick sedan för egen maskin av planen. Efteråt lugnande han om skadan.

- Jag mår bra. Det var en smäll som gjorde ondare än vad jag tänkte. Så jag var tvungen att kliva av. Det ska inte vara någon större problem, säger mittbacken till Fotbollskanalen.

I den 77:e minuten var Djurgården ytterst nära att göra 2-0. Inhopparen Joel Asoro spelades fri men sköt i bortre stolpen.

Slutminuterna var dramatiska och bland annat hade Sirius Filip Rogic en boll i mål, men det blev bortdömt för offside.

Dif-tränaren Kim Bergstrand var tillfreds med segern.

- Vi borde ha skapar mer målchanser i slutet. Vi hade otroliga kontringslägen som vi kastade bort. Det var jag irriterad på. I slutet var det situationer överallt och det haglade varningar, även om jag tyckte att det var en snäll match. Jag vet inte vad som hände på slutet. Men det kändes kontrollerat, säger han till Discovery+.

Även Victor Edvardsen var nöjd med vinsten.

- Livet rullar nu. Det är skönt att vinna fotbollsmatcher. Vi gjorde en ganska bra prestation. Allt satt inte 100 procent men vi är starka och det vi gör lönar sig. Vi hade bud på 2-0. 1-0 är sköna vinster det också. Det var inte så nervöst mot slutet. Vi redde ut det ganska bra. Vi stod upp bra, säger anfallaren till Fotbollskanalen.

Samtidigt var Edvardsen självkritisk efter sitt gula kort.

- Jävligt pissigt nu i efterhand. Jag tycker inte att jag gjorde något för att få det gula kortet. Jag ställde en fråga om varför han inte fick varning. Lite billigt och jävligt surt att inte få spela derbyt.

Borde du ha försökt hålla dig lugn?

- Jo, så är det. Jag borde skitit i det och bara låtit ”Mange” (Magnus Eriksson, kapten) ta det. Det är lite orutinerat av mig. Jag får ta lärdom av det.

Djurgården vann och ligger tvåa i allsvenskan. Sirius är nia i tabellen.

På torsdag spelar Djurgården sin första gruppspelsmatch i Europa Conference League, borta mot Shamrock Rovers, och därefter ställs man mot nämnda Bajen på söndag.

Sirius lag: Mitov Nilsson - Rogic, Björkström (Matthews 69), Mathisen - Bjarnason, Stensson, Roche, Sugita (Olsson 74 (Omarsson 82)), Widgren - Sylisufaj (Voelkerling Persson 82), Kouakou

Djurgårdens lag: Widell Zetterström - Johansson, Danielson, Ekdal (Löfgren 74), Andersson - Finndell, Schüller, Eriksson (Sabovic 73) - Radetinac, Edvardsen, Wikheim (Asoro 73)