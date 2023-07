FEM SPANINGAR: "Hammarby behöver värva mer än en vänsterback"

Förvånande startelva

Innan Hammarbys laguppställning kom kände jag mig ganska säker på att Viktor Djukanovic skulle starta till vänster. Kände mig inte lika säker på de två andra platserna i anfallet, men gissade på Adi Nalic (som startat i sex raka matcher) och att valet till höger skulle bli Joel Nilsson på grund av hans fina tvåvägsspel på en kant mot offensivt skickliga Jeppe Okkels och Niklas Hult.

Fel hade jag.



Alla tre på bänken.



I stället August Mikkelsen, Jusef Erabi och Montader Madjed.



Att Erbabi gick före Nalic förklarade Mart Cifuentes med att Nalic haft problem med en skada.



Då var det mer förvånande med de två andra valen.



Djukanovic är bättre än Mikkelsen. Och också förvånande att Madjed gick före Nilsson i en bortamatch mot topplaget Elfsborg. Madjed är en stor talang och han kanske är oerhört bra på träningarna, men i match har han haft svårt att leverera jämna prestationer på en hög nivå. Det som var så wow i inhoppet mot Brage i cupen, det har vi inte riktigt fått se i allsvenskan.Högerbacken Markus Karlsson hade en jobbig match och hade behövt mer hjälp än vad han fick av Madjed på kanten.Det var väldigt ospetsigt framåt. Det blev bättre när Djukanovic kom in i slutet av första halvlek.Hammarby letar efter en vänsterback, och visst, det hade väl varit bra - men den positionen var inte det största problemet mot Elfsborg. Det har sagts tidigare, men tål att upprepas: Klubben har inte klarat av att fylla hål efter alla viktiga spelare som lämnade inför den här säsongen. Man har inte varit i närheten av att ersätta skickliga spelare som Darijan Bojanic, Gustav Ludwigson och Mohanad Jeahze - och man saknar även karaktärer efter att kaptensämnen som Jeppe Andersen och Richard Magyar lämnat. Om Marti Cifuentes ska klara av att göra Hammarby till ett lag för toppen så behöver man värva mer än en vänsterback.Det var ju givetvis ett bisarrt gult kort som Gustaf Lagerbielke fick efter fem minuter. Det var en klockren brytning som han gjorde. Och om domaren nu valde att blåsa så borde det ju ha varit rött kort i stället för gult med tanke på att Lagerbielke var sista spelare.Markus Karlsson sålde sig för enkelt i en mot en mot Jeppe Okkels och returen från Davor Blazevic var på tok för dålig - men här måste också Gustaf Lagerbielke hyllas. Han var den som la grunden till 1-0 när han gjorde det väldigt bra och klev fram framför Jusef Erabi och vann tillbaka bollen. Sedan gick det snabbt ut till Okkels till vänster som tog sig in i straffområdet och avslutade innan Sveinn Gudjohnsen petade in returen.Lagerbielkes prestation innan 1-0-målet var bara en av många bollvinster. I första halvlek pressade Elfsborg sönder Hammarby. Bajens spelare blev ofta felvända och när bollen kom så kom en hemmaspelare upp i ryggen och vann bollen.Elfsborgs defensiv imponerade och Jimmy Thelin lär vara nöjd över att han till och med har fått in i de offensiva spelarnas huvuden att det viktigaste är att vara kompakta och försvara tillsammans och bra. Det var exakt så som Alexander Bernhardsson sa inför matchen. På frågan om vad det viktigaste skulle bli så svarade han: ”Att vi är kompakta”. Mycket riktigt blev det en nyckel i matchen.