FEM SPANINGAR: "Hammarbys sämsta start på nio år"

Sämsta starten sedan återkomsten till allsvenskan

2014 gick Hammarby upp i allsvenskan och från då till nu så är årets start den sämsta. Efter sex omgångar har Bajen sex poäng. Man har två segrar (hemma mot Degerfors och Varberg) och fyra förluster (borta mot Häcken, AIK, Malmö FF och IFK Norrköping). Nu är man redan tolv poäng efter ettan Malmö FF. Så här har det sett ut efter de sex första matcherna.

Säsongen 2023: 6 poäng.

Säsongen 2022: 16 poäng

Säsongen 2021: 10 poäng

Säsongen 2020: 7 poäng

Säsongen 2019: 8 poäng

Säsongen 2018: 16 poäng

Säsongen 2017: 9 poäng

Säsongen 2016: 8 poäng

Säsongen 2015: 11 poäng

Första allsvenska starten på 18 månader

Senast Kristoffer Khazeni startade en tävlingsmatch var den 28 oktober 2021 när IFK Norrköping spelade mot Mjällby. I april 2022 fick han beskedet att han hade en cancertumör i hjärnan och det går inte att föreställa sig vad han har gått igenom. Operation gjordes. Han kämpade med att komma tillbaka till livet. Han tog det sakta men säkert, dag för dag, små steg framåt. I mars 2023 gjorde han comeback på fotbollsplan när han gjorde ett kort inhopp på sex minuter i en cupmatch mot Häcken, alltså mindre än en månad efter operationen. Efter fyra allsvenska inhopp den här säsongen så kom den första starten på 18 månader när Hammarby gästade Norrköping. Det är en resa som imponerar otroligt mycket och han är en förebild för många.

Khazeni spelade i 60 minuter och gjorde det helt okej men kan bättre. Hans snabba fötter och fina spelsinne visades upp några gånger, bland annat när han snodde bollen från Mads Fenger och tog sig in i straffområdet och avslutade. I andra halvlek såg han ut att tröttna och togs av.



Imponerande, Nyman

Första halvlek var ganska jämn och det var en match som det inte blixtrade om. Båda lagen kämpade med att etablera anfall och det var Hammarby som fick de hetaste chanserna och IFK Norrköping kan tacka Oscar Jansson som gjorde två vassa räddningar på Viktor Djukanovic avslut.

Marti Cifuentes gjorde det bra som startade med defensivt starke Fredrik Hammar framför ytterbacken Simon Strand, det gjorde att Arnor Sigurdsson fick kämpa för att få till det.

I andra halvlek tog Bajen tag i det direkt, hade mest boll och tryckte tillbaka hemmalaget. Kristoffer Khazeni såg ut att kämpa med orken, bollarna fastnade ofta på Arnor Traustason, ute till vänster var det ofta tre-fyra bortaspelare på Sigurdsson. Och längst fram sprang Christoffer Nyman och såg ganska meningslös ut.

Hammarby tryckte på men hade inte tillräcklig kvalitet för att göra något av det. Ytterbackarna Simon Strand och Shaquille Pinas hade det svårt i offensiven, Tesfaldet Tekie var inte tillräcklig trots den stora roll han fick, August Mikkelsen hotade inget.



Sex minuter senare. Ett nytt högerinlägg. Vito Hammershoj-Mistrati nickade ner bollen till Nyman som dödade matchen och tryckte in 2-0. Och Hammarbys försvarspel hade mer att önska.

Från startplats till utanför truppen

Efter 2-4-smällen mot Malmö FF gjorde Marti Cifuentes två förändringar i startelvan. Pavle Vagic och Abdelrahman Boudah ut - Nahir Besara och Fredrik Hammar in. Boudah hamnade på bänken, men det gjorde inte Vagic. Anmärkningsvärt med Vagic som alltså startade mot Malmö FF, var på väg att (tillsammans med Tesfaldet Tekie) bytas ut efter 42 minuter, när det stod 0-2, men när MFF gjorde 3-0 så höll Cifuentes på bytena till halvtid. I halvtid åkte Vagic och tre andra av plan. Och nu mot IFK Norrköping var han alltså utanför truppen. Ganska hårt mot Vagic, att det blev han som fick ta en så hård smäll.



Många insläppta, speciellt i första halvlek - då ville Bajen stänga till

Hammarby hade släppt in tio mål på de fem första matcherna, åtta av dem i första halvlek. Därför var det såklart viktigt att komma ut till avspark mot IFK Norrköping och inte släppa till något. Och det var tydligt att man vill stänga kanten där Arnor Sigurdsson var. Simon Strand som högerback och Fredrik Hammar framför. Det gjorde man bra. Men den här gången släpptes målen in i andra halvlek. Nu har Hammarby efter sex omgångar släppt in tolv mål, bara Halmstad och Degerfors har släppt in fler.