FEM SPANINGAR: ”Han är ett framtida utropstecken i allsvenskan”

Bra första halvlek av KFF

Efter en disciplinerad och stark insats senast mot Arsenal Tula följde ett delvis reservbetonat Kalmar FF upp med ytterligare en stabil halvlek under de första 45 minuterna mot Zorja Luhansk, som enligt Magnus Pehrsson sett snäppet bättre ut än Tula i de matcherna han kikat på. Den ukrainska ligafyran skapade inte mer än två riktiga farligheter, samtidigt som de hade problem med framför allt KFF:s snabba högerkant där Adrian Edqvist och Isak Magnusson stundtals sprang åttor runt frustrerade motståndare.

"MP" coachade för seger

I den andra halvleken fortsatte Kalmar att spela bra. Romario byttes in i paus och han briljerade stundtals. Flera gånger gav han lugn till KFF genom att antingen vricka eller löpa sig förbi motståndarna. Hans driv med bollen håller hög nivå. Med 20 minuter kvar att spela nickade Johan Stenmark in 1-0 på en hörna (andra målet på nick efter hörna det här lägret, vilket gladde Magnus Pehrsson). Mot slutet av matchen tryckte sedan Zorja på för en kvittering och närmade sig rejält några gånger. KFF skiftade om till ett 5-4-1-system i försvarsspelet efter instruktion från "MP" och det var tydligt att Pehrsson ville coacha sig till ett resultat för att få in en god känsla i laget. I övrigt ska målvakten Hampus Strömgren, som är tvåa bakom Lucas Hägg-Johansson i nuläget, ha plus för en fin insats. Han stod för flera bra räddningar.

Hetsigt mellan lagen

En bra bit in i den första halvleken tände det till rejält på planen. Efter att en Zorja-spelare ställt sig i vägen bara några centimeter i från bollen vid en frispark valde Adam Hellborg att skjuta på motståndaren, varpå Zorja-spelaren fick gult kort och det ukrainska laget blev rejält irriterat. Därefter blev det en hel del tjafs vid olika situationer och KFF:s motståndare gick hårt och fult in i flera dueller. I den andra halvleken lugnade dock läget ner sig och det urartade aldrig på något vis.

Stenmark är ett framtida utropstecken

Kalmar FF har många spännande talanger i sin trupp. En av dem: mittbacken Johan Stenmark. Han fick stort förtroende av Henrik Rydström under slutet av förra säsongen och det är lätt att förstå varför. 19-åringen var ruggigt stabil mot Zorja Luhansk (gjorde bland annat Kalmars mål när han nickade in en hörna) och ser ut att ha egentligen allt som man behöver för att bli väldigt bra. Fysiken är där, tekniken är bra och han tar väldigt kloka beslut. Det blir så klart inte lätt för honom att konkurrera ut någon av Viktor Elm, Fidan Aliti och Henrik Löfkvist, men jag blir inte förvånad om han tar chansen ordentligt när den ges. Han fick som sagt något av ett genombrott i Kalmar redan 2018, men är också ett framtida utropstecken i allsvenskan överlag.

Fröling imponerar

Han fick ingen speltid i den här matchen, eftersom han på grund av tidigare lårkänning vilas till nästa match mot Dynamo Brest, men Nils Fröling är värd några rader ändå. Det han visat upp på de träningar som han varit med på ordentligt här i Turkiet imponerar. Redan förra året levererade 18-åringen i allsvenskan och han ser närmast ut som ett monster nu. Han har en enorm styrka, ett ruskigt tryck i avsluten och visar upp en blick för spelet som lovar mycket. Det finns en oräddhet i Frölings sätt att spela som jag fastnat för. I år konkurrerar han om någon av de två platserna längst fram i KFF:s 3-5-2-system och håller han sig skadefri tror jag det kommer bli svårt för Magnus Pehrsson att hålla Fröling utanför startelvan. Det är min stora spaning från mina dagar med KFF i Turkiet när jag nu vänder hem till Sverige igen: lägg Nils Frölings namn på minnet.