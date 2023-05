FEM SPANINGAR: "Hur länge ska Blåvitt vara på gång?"

Blåvitt bjöd upp i första halvlek

Underhållningsvärdet på den första halvleken var väldigt, väldigt högt. Under den inledande kvarten bytte lagen målchanser med varandra, där IFK Göteborg hade de hetaste, men Peter Abrahamsson räddade både Marcus Bergs närskott och Elias Hagens välplacerade avslut. Ett misstag från Blåvitts Adam Carlén på egen planhalva ledde sedan fram till Häckens ledningsmål, sedan Lars Olden Larsen kyligt placerat in sitt femte mål för säsongen. Ineffektivitet och misstag kunde ha fällt Blåvitt. Men en elegant nedbröstning av Berg gav Gustaf Norlin ett kanonläge, och IFK-yttern bombade in kvitteringen. Blåvitt skakade Häcken och hade bud på fler mål, men fick nöja sig med oavgjort i halvtid efter Abrahamssons storspel.

