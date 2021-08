FEM SPANINGAR: "Imponerande av Swedberg och Aziz att stå upp mot 'AC' och Birmancevic"

Det gick undan i början

Vad tog det, kanske 20 sekunder innan Sören Rieks satte en boll mellan Hammarbys försvarare så att Anders Christiansen blev fri? Men MFF-kapten kom ur balans och lyckades inte avsluta. Sedan 1-0 till Hammarby efter två minuter, efter att Lasse Nielsens försvarsspel hade mer att önska när han fick ge sig i en löpning med Gustav Ludwigsson som var snabbare och starkare och sedan avslutade bra. Två minuter senare ett nytt bra läge för hemmalaget. Williot Swedberg hittade Vladimir Rodic på högerkanten som satte in ett hårt inlägg, men ingen var på plats. Sedan 1-1 efter sju minuter. ”AC” med sin fina fot satte in en frispark i straffområdet där Hammarbys försvarsspel hade mer att önska och där Björn Paulsen styrde in bollen i eget mål. Ja, det var full fart framåt för båda lagen i början. Men efter 1-1-målet lugnade spelarna ner sig och det tog 37 minuter innan nästa chans.

ANNONS

Orutinerat Bajen-mittfält - så bra gjort att stå upp mot ”AC” och Birmancevic

Efter matchen mot Basel sa Hammarbys tränare Milos Milojevic att det blev problematiskt när Williot Swedberg klev av eftersom det inte fanns någon annan central mittfältare på bänken och att han därför fick laborera lite. Då var 20-årige Aziz Ouattara den som fick komma in och spela där. Mot Malmö FF fick Ouattara starta på mittfältet då Darijan Bojanic var avstängd och Jeppe Andersen skadad. Ouattara gjorde därmed sin sjunde allsvenska match från start, men sin första start som mittfältare, tidigare har han varit i backlinjen. Nu startade han tillsammans med 17-årige Swedberg som gjorde sin tredje allsvenska start. Båda gjorde det helt okej, framför allt Swedberg som var en av Hammarbys bästa spelare. Swedberg och "AC" hade flera härliga fajter. Det var en av allsvenskans största talanger mot allsvenskans bäste spelare. Swedberg var totalt respektlös och imponerade.

ANNONS

Det blev bra byten av Bajen

Först in med Astrit Selmani och Akinkunmi Amoo. Två bra spelare att kunna sätta in. Men ut gick Gustav Ludwigsson och Williot Swedberg, som var två av Bajens bästa spelare. Kanske var det två slitna spelare efter Basel-matchen, men även då klev Swedberg av i andra halvlek. I stället fick Aljosa Matko fortsätta spela. Matko gjorde sin andra start i Hammarby och anfallaren var oerhört anonym. Det man såg var en boll i djupet i andra halvlek där han hamnade i en löpduell, men hann inte först till bollen. Matko fick 67 minuter och ersattes av Paulinho. I första anfallet efter bytet fick Paulinho bollen, släppte snyggt ut till Jeahze som skickade in den framför mål där Selmani tryckte in 2-1. Så man kan väl säga att Milojevic gjorde bra byten.



MFF borde tagit en poäng - hade tillräckligt med chanser

ANNONS



Två som är värda att nämnas

David Ousted och Mohanad Jeahze gjorde starka insatser mot MFF. Ousted gjorde en fgantastisk insats och svarade för tre matchavgörande räddningar i den andra halvleken. Först kom han ut fint när Abubakari fick ett bra avslutsläge, gjorde sig stor och räddade. Sedan när Amoo tappade bollen på mittplan och Birmancevic satte fart och snabbt hittade Colak i djupet, Colak tog med sig bollen fram i bra läge och avslutade, och Ousted stod för ännu en viktig räddning. Sedan i den 91:a minuten när ”AC” hade bollen i Bajens straffområde och frispelade Ahmedhodzic, men där Ousted återigen räddade.

ANNONS