FEM SPANINGAR: "'Jansson-dagen' slutade i totalt antiklimax"

Säsongens sämsta MFF-match I högsommarvärmen på Eleda Stadions gräsmatta verkade Malmö FF-spelarna ha drabbats av någon form av solsting inledningsvis. Efter tre minuter hade Mjällby tagit ledningen på en nick av lagkaptenen David Löfquist. Detta efter ett sällsynt effektivt anfall där laget slog tre snabba passningar innan Herman Johansson kunde måtta sitt inlägg från höger. Max Fenger träffade sedan ribban innan han nickade in 2-0-målet några minuter innan halvtidsvilan. MFF var omständligt mot ett väl försvarande Mjällby, och gästerna trivdes med att försvara med en fembackslinje och irritera MFF-spelarna. MFF skapade två klara målchanser under hela första halvlek och det dröjde mer än halvtimme innan den första kom. Detta var faktiskt den sämsta halvleken serieledaren spelat i år och Mjällby hade en välförtjänt ledning i paus.

"Jansson-dagen" slutade i totalt antiklimax

Efter knappa timmen spelad gjorde Malmötränaren Henrik Rydström ett trippelbyte där Taha Ali, Patriot Sejdiu och nye Sebastian Jørgensen kom in. Den senare visade upp rappa ben, fina intentioner och han lär ge MFF mycket framöver. Med kvarten kvar kom sedan den spelande supportern, Pontus Jansson, in och gjorde sin första match i himmelsblått på nio år. Janssons entré ryckte upp MFF-spelarna och mittbacken var själv nära en reducering, innan MFF till slut fick in ett mål av Sebastian Nanasi på tilläggstid. Det räckte inte till poäng. Det som målats upp som "Pontus Jansson-dagen" på förhand slutade i en ytterst oväntad förlust - den andra för säsongen - och ett totalt antiklimax för medparten av de knappt 20 000 på Eleda Stadion.