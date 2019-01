FEM SPANINGAR: "Kan målen ge Rodic ett välbehövligt lyft?"

Händelsefattig första halvlek

Den första halvleken finns det inte särskilt mycket att orda om. Inget av lagen lyckades hitta någon tydlig väg framåt i sina attacker och de fick aldrig riktigt tryck på varandra. Händelsefattigt? Ja. Enda ordentliga chansen skapade Bajen, som jag skulle säga var snäppet bättre än HJK under de första 45 minuterna. Efter lite mer än en halvtimme kunde Nikola Djurdjic mycket väl ha placerat in 1-0, men hans skott gick en bit över istället. I övrigt att ta med sig från halvleken: Bojanic och Tankovic hittade varandra fint vid några tillfällen. Den bollskickliga duon kan nog kombinera sig fram till en hel del i år.

Hammarbys elva i första halvlek: Davor Blazevic - Dusan Jajic, David Fällman, Marcus Degerlund, Mats Solheim - Jeppe Andersen, Darijan Bojanic - Vladimir Rodic, Muamer Tankovic, Leo Bengtsson - Nikola Djurdjic

Svag insats, Hammarby

Till den andra halvleken genomförde Hammarby en rad förändringar i laget (se nedan). Tidigt tog man också ledningen. Vladimir Rodic kunde enkelt nicka in 1-0 efter ett mycket elegant förarbete av Darijan Bojanic, som fintade till sig tid nog att slå in ett perfekt inlägg mot Rodic. Därefter vände HJK till en 2-1-ledning på bara några minuter. 1-0 kom till efter lite röra i Bajen-försvaret och 2-1 satte det finska mästarlaget efter att Dusan Jajic tappat boll i ett farligt läge centralt i planen. Efter det målet hade väl Hammarby något mer boll än HJK, men det ledde inte fram till särskilt mycket. Mot slutet kontrade sedan HJK in 3-1 och totalt sett är det svårt att beskriva Hammarbys insats som något annat än svag. Det sprakade inte direkt om Stefan Billborns mannar.

Hammarbys lag i andra halvlek: Davor Blazevic - Simon Sandberg, Kossounou Odilon, David Fällman, Mats Solheim - Dusan Jajic, Tim Söderström - Vladimir Rodic (Leo Bengtsson 84), Muamer Tankovic (Abdul Halik Hudu 60), Darijan Bojanic - Sander Svendsen

Kan målen lyfta Rodic?

När Hammarby i somras satsade för att ta hem SM-guldet hämtades Vladimir Rodic in för att höja laget ytterligare. Det klarade han inte av att göra just under hösten. Han har helt enkelt mer att bevisa. Mot HJK var Rodic inte särskilt delaktig i spelet i den första halvleken och även om det blev något bättre i den andra halvleken kan han inte skryta om en briljant insats i Helsingfors (slog bland annat bort en del passningar). Men han gjorde 1-0-målet och nu har han nätat i de två inledande försäsongsmatcherna. Kanske kan målen ge Rodic en välbehövlig boost inför den nya tävlingssäsongen?

De var bra i Hammarby

Så vilka visade framfötterna i Hammarby? Ingen stack ut på ett dominant sätt, men jag tycker Muamer Tankovic såg pigg ut och efter ett starkt 2018 har jag höga förväntningar på honom i år. Nye Darijan Bojanic imponerade stundtals med sin välkända skicklighet med bollen. Talangfulle mittbacken Kossounou Odilon spelade i andra halvlek och även om han inte stod för någon wow-insats är det inte svårt att se varför folk pratar om att han har en fin teknik och fysik som kan ta honom väldigt långt.

Stannar Jajic?

Framtiden i Hammarby för Dusan Jajic är oklar. Efter ett väldigt fint 2018 i Frej känns allsvenskt spel som det naturliga nästa steget för mittfältaren, men kommer han få den speltiden i Bajen? Det ryktas om Elfsborg. Oavsett vore det spännande att få se Jajic testa vingarna ordentligt i allsvenskan. Hans insats mot HJK? Nja, den var väl ingen superhöjdare. I den första halvleken fick han spela högerback och gjorde det väl helt okej. Han slog bort någon passning och det är inte helt lätt att hålla ordning på yttern Lassi Lappalainen, en av HJK:s bästa spelare (20 år och säkert en spelare som kommer scoutas av allsvenska lag framöver). I den andra halvleken fick Jajic kliva upp på det centrala mittfältet. Tappade boll vid HJK:s 2-1-mål.