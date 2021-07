FEM SPANINGAR: "Knappast något lyft för Blåvitt i Stahres återkomst"

Det såg lovande ut innan straffen för Blåvitt

IFK Göteborg fick också ett lyft med formationsbytet och en ny röst på tränarbänken. Blåvitt hade initiativet mot ett Elfsborg som bara skapade en målchans under första halvlek. Stahres lag fick framförallt med anfallaren Kolbeinn Sightorsson bättre i spelet än under våren, och med halvtimmen spelad ordnade också han en straff efter ett dråpligt försvarsagerande av Maudo Jarjué. Men Elfsborgs Tim Rönning - planens bästa spelare i första halvlek - räddade Tobias Sanas straff lågt intill hans vänstra stolpe.

Men knappast något lyft till slut

Den andra halvleken tillhörde sedan Elfsborgs helt och hållet. De skapade mest halvchanser men började ta kontroll över både boll och mittfält. Vänsterkantsduon Simon Strand och Jeppe Okkels tog för sig och avlastade centern Per Frick som slitit hårt - mestadels isolerad innan pausen. Men matchens mål skulle komma från den andra kanten. Johan Larsson sköt distinkt in 0-1 från högersidan av straffområdet i den 75:e minuten – lagkaptenens första mål för säsongen. Undantaget några svettiga slutminuter så hade Elfsborg inga problem att komma undan med segern. Det som såg bra ut i första halvlek blev till något helt annat för Stahres IFK Göteborg. Halvleken blev istället en påminnelse om Blåvitts problem under våren: krampaktigt anfallsspel och ett innermittfält som ofta förlorar kampen. Blåvitt är nere på tolfte plats efter förlusten - bara en poäng ovanför Östersund på kvalplatsen.