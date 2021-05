FEM SPANINGAR: “Knudsens inkast och Ahmedhodzics panna fortsätter att sätta skräck”

Knudsens inkast fortsätter att sätta skräck Anders Christiansen tog sig för baksida lår och satte sig när i gräset innan han byttes ut i den sjätte minuten. Skadan på lagkaptenen verkade ha rört till det i MFF-spelarnas huvuden – och redan i den första minuten fick de se Franz Brorsson styra en Elfsborg-frispark i egen ribba. MFF:s anfallsspel var oordnat under matchinledningen och Elfsborg såg bekvämt ut när de anföll. Därför blev Jo Inge Bergets mål i den 27:e minuten viktigt för att skapa lite lugn hos MFF. Det föranleddes av ett långt inkast från vänsterbacken Jonas Knudsen, som Anel Ahmedhodzic styrde mot mål. Målvakten Tim Rönning hann inte mer än att reagera innan bollen studsade ut till Berget som kunde raka in bollen från nära håll. Man kan konstatera att Jonas Knudsens inkast fortsätter att sätta skräck hos motståndarna. Ofta siktar de på Ahmedhodzics panna, och den 22-årige mittbacken har med sitt huvudspel legat bakom två mål på detta vis den senaste tiden. Totalt har tre MFF-mål tagit sin början från ytterbackens kastarmar i år.

Onödigt dramatiskt i andra halvlek Det tog bara fem minuter för Elfsborg att kvittera efter pausen. Simon Strand spelade fram Per Frick, Knudsen upphävde offsiden, och anfallaren kunde rulla in sitt tredje mål för säsongen. De 15 minuterna som följde var matchens mest intensiva, och lagen bytte både anfall och målchanser med varandra. Det avgörande blev till slut Veljko Birmancevics mål i den 64:e minuten. Framspelad av Berget hittade vänsteryttern en ledig lucka i Rönnings mål och satte sin andra fullträff för klubben. MFF hade sedan flera lägen att punktera matchen, främst efter kontringar där Adi Nalic missade två heta målchanser.

Det mesta går emot Elfsborg Det gav Borås-laget en inbjudan till att hämta hem en poäng. Lägen saknades inte mot slutet – bland annat tvingade de Marko Johansson till en kvalificerad räddning på tilläggstid, men det syns att det mesta går emot laget just nu. Insatsen i sig var helt okej, men den svängiga matchbilden som utspelades under större delen av andra halvlek passade inte Elfsborg. Efter två raka förluster ligger de först på sjunde plats och har bara en vinst på de fem senaste matcherna. I nästa omgång väntar IFK Norrköping, men tränaren Jimmy Thelin säger på presskonferensen att han inte är orolig för Elfsborgs form.

“AC” eller Toivonen blev ingen alls till slut Efter att Ola Toivonen bänkades i 3-1-segern mot Kalmar FF senast och bara fick spela 15 minuter, blev frågan om Toivonen skulle in i elvan igen, eller ifall “AC” skulle fortsätta på nummer tio-positionen. Svaret den här kvällen blev att båda fick plats då Christiansen klev ner till innermittfältet. Men efter hans skada kunde Toivonen bara fullfölja en halvlek, sedan han trampat sett i en närkamp med Strand och blivit utbytt i paus. Nalic kom in som offensiv mittfältare men satte aldrig något avtryck under ett svagt inhopp. Med de två skadorna i åtanke kan 23-åringen dock få chansen från start när MFF avslutar vårsäsongen i Örebro kommande måndag. Christiansen säger att det inte handlar om en allvarlig bristning i lårmuskeln, men tränaren Jon Dahl Tomasson lär knappast vilja chansa till den sista matchen inför sommaruppehållet.

Trots missarna har MFF blivit mer effektivt

Genomgående för Malmö FF under svenska cupen-spelet och de inledande matcherna i allsvenskan var ineffektiviteten, låt vara att de åtminstone vunnit några matcher ändå. Idag missade MFF många chanser och släppte som vanligt in mål. Men att de fortsätter att vinna beror också på att laget under de senaste veckorna hittat en viss nivå av effektivitet framför mål. Tre mål mot Varberg och Kalmar, och två i matcherna mot Elfsborg och Häcken visar att de generellt inte behöver inte lika många chanser för att sätta bollen i nät. Med en match mer spelad än nästan alla andra lag har också MFF gjort flest mål, 16 stycken. Att släppa in mål i varje match kommer inte att leda till något guld. Men under vårsäsongen har det i alla fall räckt till en återtagen serieledning.