MFF upp i serieledning - nyförvärvet avgjorde mot Elfsborg

Inte ens en minut hade gått innan gästerna ordnade fram en målchans, när en frispark nära straffområdet styrdes på Franz Brorssons baksida och gick i ribban. Matchinledning var hafsig från framförallt MFF:s sida, och i den 18:e minuten slarvade laget i uppspelsfasen. Efter kalabalik i hemmalagets straffområde avslutade Elfsborg-kaptenen med en tåpaj strax över ribban. Först i den 25:e minuten hade Jo Inge Berget MFF:s första skott på mål.

ANNONS

Men ett par minuter senare tog laget också ledningen. Jonas Knudsens inkast styrdes vidare av Anel Ahmedhodzic, och målvakten Tim Rönning hann inte reagera mer än att bollen studsade på honom och ut till Berget, som enkelt rakade bollen i mål. Strax efteråt hade inbytte Erdal Rakip - som ersatte en tidigt skadad Anders Christiansen - ett skott från 18 meter som gick strax över ribban.

Nästa skadesmäll för MFF kom just innan halvtidspausen när Ola Toivonen trampade snett i en närkamp med Simon Strand. Toivonen fick bytas ut - och fem minuter in i andra halvlek spelade Strand fram till Per Frick, som ensam med Marko Johansson kvitterade för Elfsborg. Sju minuter senare tog sig Rakip fram till ett friläge med Rönning och försökte sig på en yttersida, som blev för lös och målvakten räddade.

ANNONS

Ett par minuter efter det tog sig Elfsborgs Johan Larsson fram till ett bra skottläge, men avslutade högt över med vänsterfoten. Den här perioden i matchen var händelserik - i minut 61 bröt sig Jeppe Okkels in från den andra kanten och avslutade i stolpen.

Tre minuter senare kom MFF:s ledningsmål. Veljko Birmancevic utmanade från vänsterytterposition och vek inåt, för att avlossa ett lågt skott som Rönning inte hade någon chans på. MFF började rada upp lägen efter ledningsmålet. Direkt efter 2-1 spelade Antonio Colak fram Toivonens ersättare Adi Nalic, som från nära håll tvingade Rönning till en oortodox räddning med axeln. Ett par minuter efteråt sköt Colak över från en snäv vinkel.

Mot slutet fick Elfsborg in en press mot Malmö FF:s straffområde. I den 81:a minuten sköt Marokhy Ndione ett distansskott som Johansson fick tänja sig på och tippa över hörna. Fem minuter innan full tid kontrade MFF och Berget spelade in ett inlägg till Nalic, som hade öppet mål men kunde inte styra volleyn på mål.

ANNONS

MFF avgick ändå med segern från denna match, som tillhör omgång 13. Med en match mer spelad toppar de allsvenskan en poäng före Djurgården.

- Jag tycker vi pressar bra en del av matchen. De skapar inte så mycket och vi har målchanser för att göra fler mål. Men det viktigaste är att vi får med oss tre poäng, säger MFF:s Erdal Rakip till Discovery+ och fortsätter:

- Vi faller ner lite för tidigt. Om vi fortsätter att pressa som vanligt så blir det jobbigt för dem. Vi ska fortsätta med den pressen hela tiden.

Elfsborgs manager Jimmy Thelin till Discovery+.

- Vi kände i första att vi var lite tveksamma i våra uppspel. Vi måste våga mer och det är vi i andra halvlek. Vi kommer runt bättre på kanterna får till inläggsspelet och vi har en bra period när de gör 2-1. Det känns som att vi tar över vissa delar av matchen i det läget. Sedan chanser vi lite väl tidigt efter deras 2-1-mål och de har några chanser där det kan gå illa. Vi gav allt för att få till en kvittering och spelade upp oss rejält jämfört med de senaste matcherna.

ANNONS

Startelvor

Malmö FF: Johansson- E. Larsson, Ahmedhodzic, Brorsson, Knudsen- Vagic, Christiansen (K) (6')- Berget, Toivonen (46'), Birmancevic (74')- Colak

Byten: Rakip (6'), Nalic (46'), Nielsen (74'), Sarr

Elfsborg: Rönning- J. Larsson (K), Okumu, Väisänen, Strand- Rømer (utbytt 88'), Gojani (88')- Ondrejka (74'), Ndione, Okkels (64')- Frick

Byten: Bernhardsson (64'), Qasem (74'), Holst, Holmén (88')

Gula kort: Väisänen (37'), Nielsen (75')