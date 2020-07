FEM SPANINGAR: ”Ludwigson ser allt mer ut som en startspelare i Bajen”

STOCKHOLM. Hammarby slog Varberg med 1-0 under torsdagen. Här är Fotbollskanalens Martin Peterssons fem spaningar från matchen.

Hammarby var Hammarby igen - om än lite för segt

De senaste åren har vi lärt känna Hammarby som ett offensivt och frejdigt lag. Ett lag som bara gasat på hemmaplan, ofta tryckt ner motståndaren lågt och sedan skapat chanser på chanser. I år har det hackat en del för Bajen, men det främst på grund av misstag i försvarsspelet som bland annat lett till röda kort i två matcher och en taktisk tränarmiss i derbyt mot AIK. Elva mot elva har det sett relativt bra ut offensivt och under den första halvleken mot Varberg var Hammarby just Hammarby igen, åtminstone på en rad punkter. För det blev den väntade matchbilden. Visst, de grönvita kunde ha spelat med ett högre tempo och de skapade mest ”nästan-lägen” men de pressade ner Bois rejält och hade total kontroll. 1-0 satte också rivige Gustav Ludwigson påpassligt efter ett misslyckat rensningsförsök av Varberg. Logiskt och välförtjänt.

Bajen-spelarna blev rädda om poängen

Det blev ingen islossning eller någon överkörning, för Hammarby. Men det blev tre betydelsefulla poäng. Och i det läget som laget befinner sig just nu är segrar, arbetsro och självförtroende det viktiga att få till. I den andra halvleken tryckte Varberg upp sitt lag och då tycktes man kunna se att hemmalaget verkligen var medvetet om vikten av tre poäng i den här matchen. Det blev stundtals lite ängsligt, som om att de grönvita var rädda om sina poäng. Och konstigt är väl inte det. Men Hammarby höll alltså ut och det går inte att säga annat än att det var ”rättvist”. Varberg var nära en kvittering vid något tillfälle och i slutminuterna var det nervigt både på planen och läktaren (där Bajens ledning satt) men totalt sett är 1-0 inget orimligt resultat sett till matchbilden.

Startdebuter för Sher och Björklund

Både 21-årige Kalle Björklund (mittback) och 17-årige Aimar Sher (centralt mittfält) gjorde allsvenska startdebuter för Hammarby mot Varberg. Hur de presterade? Bra. Björklund gjorde inga misstag defensivt. Han kunde i vissa lägen varit mer bestämd med boll, men var överlag stabil. Sher såg, som de gånger han hoppat in, väldigt spännande ut. Han var aktiv, listig, passningssäker och trygg med bollen. Hammarby sitter på en guldklimp och med fler matcher i benen kommer Sher bli en attraktion i allsvenskan.

Ludwigson ser allt mer ut som en startspelare

Även Hammarbys nyförvärv från Örgryte, Gustav Ludwigson, gjorde allsvensk startdebut för Hammarby. Efter en start i cupen mot IFK Göteborg och fyra raka inhopp i serien. Han ser också allt mer ut som en startspelare i det här Bajen, trots att konkurrensen är stentuff. Det är runt Ludwigson det händer saker. Han sliter, springer och är ständigt ett hot för motståndarna. Han utnyttjade ett Varberg-misstag när han enkelt petade in 1-0 i den första halvleken och han hade bud på fler mål. Hans bestämdhet, styrka och kraft imponerar. Jag blir inte förvånad om han framöver är en spelare som startar fler matcher än vad han hoppar in i. Jämför man exempelvis med stjärnvärvningen Paulinho har Ludwigson varit flera gånger bättre under inledningen av allsvenskan.

Många tunga namn saknades i Varberg

Varberg har varit en väldigt pigg nykomling hittills i år. Men med Gustaf Norlin på bänken, samt Alexander Johansson, Astrit Selmani, Daniel Krezic, Albert Ejupi och Robin Tranberg utanför truppen var inte förutsättningarna för att få till ett resultat borta mot Hammarby de bästa. Många tunga namn saknades, helt enkelt. Visserligen har Varberg en trupp där kvaliteten är jämnt utspridd över truppen men det skulle varit en otrolig skräll om de hade klarat av att ta poäng i den här matchen. Det här är ju heller inte den typiska matchen som nykomlingen ”ska” ta sina poäng i. Ändå var de nära. Imponerande, Varberg och Joakim Persson!