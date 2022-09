FEM SPANINGAR: "Massiv MFF-seger - kan vända hela säsongen"

MFF tog bort Pekings supertrio

Malmö FF gav inte Pekings fruktade anfallstrio med Christoffer Nyman, Jonathan Levi och Arnór Sigurdsson något utrymme i matchen. Trots det låg de himmelsblå under i halvtid. Sigurdsson snappade upp bollen sedan Lasse Nielsen misslyckades med att täcka ut den till inspark, och islänningen hittade en fri Jacob Ortmark som placerade in ledningsmålet i den tredje minuten. MFF svarade bra på den tidiga motgången och Isaac Kiese Thelin hade ett avslut som dansade på mållinjen. De fortsatte att trumma på och skapade några ytterligare målchanser under halvleken, men Pekings Oscar Jansson visade varför han är en av allsvenskans bästa målvakter. IFK Norrköping kommer vara besviket över att ovanstående trio inte involverades mer, och ex-MFF:aren Arnór Traustason fick nästan enbart ägna sig åt defensivt jobb i återkomsten till Eleda Stadion.

ANNONS