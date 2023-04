FEM SPANINGAR: "MFF-backen är säsongens nyförvärv"

Demolerat Hammarby i första halvlek

Efter 45 spelade minuter hade hemmalaget en 3-0-ledning. 5-1, eller något i den stilen, hade varit ett mer rättvist resultat. Viktor Djukanovic missade ett kanonläge innan första kvarten var spelad, annars hade Hammarby ingenting i offensiv väg. De led mycket av att Nahir Besara inte kunde starta matchen. Lagkaptenens frånvaro gjorde att laget spelade rakare med ersättaren Pavle Vagic på planen, men den MFF-fostrade mittfältaren var inte med i spelet. Även om Malmö dominerade både i spel- och målchansväg så kunde Bajen undvikt ett par av målen. Vid det första var kommunikationen svag mellan Oliver Dovin och Edvin Kurtulus, vilket gjorde att den senare fick panikrensa bollen rakt på Stefano Vecchia, som satte 1-0 efter en kvart. Sedan är det ingen bra idé att agera åskådare när allsvenskans just nu bästa spelare är i farten, vilket var just vad Shaquille Pinas gjorde när Isaac Kiese Thelin hann före och stötte in 3-0-målet, hans andra i matchen då. Bajen var demolerat av Malmö och matchen förlorad redan i halvtid. Tränaren Martí Cifuentes fick plocka fram det radikala draget och byta ut fyra spelare i paus.

Elektriskt Malmö på alla fronter

Men, herregud vad bra MFF spelade. Bajens vänstersida hade ingenting att sätta mot när Vecchia och Busanello kom farande och länkade ihop med Anders Christiansen. Högerbacken Simon Strand upplevde en mardröm till halvlek och tvingade Cifuentes att spela mittbacken Nathaniel Adjei till höger i andra halvlek. MFF spelade så bra utan att involvera högersidans Joseph Ceesay och Sebastian Nanasi särskilt mycket, vilket förstärkte bilden av den totala dominansen på motsatt kant. Malmöpubliken har varit extremt bortskämd med framgångar de tio senaste åren, vilket fått följden att det emellanåt både blivit gnälligare och tystare på Eleda Stadion. Men i dag var dock atmosfären annorlunda, och det var länge sedan jag upplevde stämningen så elektrisk i Malmö. Henrik Rydström har skapat en hajp kring laget igen, en hajp som redan är påtaglig på läktarna.

Kiese Thelin är ostoppbar just nu

Hammarby fick en viss effekt på de dubbla dubbelbytena och Djukanovic placerade in reduceringen tidigt i den andra halvleken, framspelad av inhopparen Adi Nalic. Men bara minuten senare kom nästa mål från Kiese Thelin, efter att Vecchia och Nanasi jobbat fram bollen till honom. Kiese Thelin kan göra mål på alla sätt i straffområdet och är redan uppe i åtta fullträffar efter fem matcher. I den här formen ser MFF-centern ostoppbar ut. I Vecchia har 30-åringen också fått en rätt duglig lekkamrat. Efter en trevande inledning har vänsteryttern Vecchia kommit igång på allvar, med en smarthet och skärpa i offensiv tredjedel som osar hög klass. Duon har det här samspelet redan efter fem matcher ihop. Motståndarförsvaren lär bäva för hur det kommer se ut senare.

Busanello är säsongens bästa nyförvärv

Man kunde skratta till när Rydström i vintras pratade om att han gillar att kolla på den ukrainska ligan, där MFF hittade Gabriel Busanello i Dnipro-1. En anonym vänsterback som i dag börjar framstå som säsongens bästa nyförvärv i allsvenskan. Bara det att 24-åringen är lika bra offensivt som defensivt är värt de fyra miljonerna som Malmö la på brassen, som håller Martin Olsson på bänken. Jag ser ingen anledning till att Busanello inte hamnar i en topp fem-liga om ett år eller så.

Tuff återkomst för Vagic

Pavle Vagic borde kunna fylla hålet efter Besara i en enskild match. Inte kvalitetsmässigt, men som mittfältstyp beaktad ska Hammarbys spel inte behöva förändras så mycket med ett sådant byte. Vagic hade dock en tuff halvlek mot MFF:s dominanta mittfält och fanns bland de som byttes ut i paus. Det var meningen att 23-åringen skulle skina på sin tidigare hemmaarena, i årets första allsvenska start. Det slutade i något helt annat och den tidigare stortalangen har det fortsatt svårt med kontinuiteten i Bajen. På tal om återkomster kom åtminstone Nalic undan med hedern i behåll, och satte målet som innebar reduceringen till 4-2.