FEM SPANINGAR: "MFF har hittat de perfekta ersättarna till stjärnorna"

MFF inledde torftigt på en dålig gräsmatta

Premiärmattan på Guldfågeln var av det sämre slaget. Spelarna hade svårt att transportera bollen utan att den studsade upp, och allra svåraste hade männen i himmelsblått inledningsvis. Kalmar hade övertaget nästan hela första halvlek men hade svårt att få till den sista passningen. När de väl fick det dömde den assisterande domaren tveksamt bort Oliver Bergs avslut förbi Johan Dahlin för offside. Under de 40 inledande minuterna skapade gästerna sina bästa möjligheter via omställningar, som när Adi Nalic spelade fram Veljko Birmancevic i den fjärde minuten. Serben dribblade bort en halv backlinje plus målvakt, men väntade in densamma och fick se skottet blockeras.

ANNONS