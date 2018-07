FEM SPANINGAR: "MFF:s superbänk gjorde comeback i kväll"

Malmö FF:s superbänk från 2017 gjorde comeback i kväll

Hade inte Malmö FF haft så stor effekt på sina matchbyten 2017 så vet jag inte om de hade vunnit SM-guld. De vann bland annat tio matcher med uddamålet, i åtta av dem var inhoppare direkt inblandade i mål. Bänken var en av MFF:s stora guldmakare.

Under våren har MFF mest bara kunnat byta en anfallare mot en anfallare, eller tagit in någon ur form eller halvskadad. När Uwe Rösler behövde mål mot Östersund kunde han bara byta in Eric Larsson och Samuel Adrian.

I dag kom Anders Christiansen in. Marcus Antonsson kom in. Arnor Traustason kom in. Och Guillermo Molins är inte spelklar än. IFK Norrköping hade kvitterat, men MFF:s inhoppare (ihop med publiken) öste på och ökade tempot flera steg, och hjälpte laget när resterande lagkamrater var nära på helt slut. MFF hade precis efter ett par av byterna en kvart som var en av deras bästa i år, och då mötte de ändå allsvenskans formstarkaste lag.

Vem som helst är vingback

Med det ökade användet av tre- och fembackslinjen har vi också börjat se fler olika typer av vingbackar. Många kör fortfarande med klassiska ytterbackar där, men MFF har högerfotade Sören Rieks som vänster vingback (med väldigt gott resultat). IFK Norrköping hade i dag passningsskickliga Gudmundur Thorarinsson till vänster (en av lagets bättre i år), vänsterfotade Simon Skrabb till höger. Förra matchen hade de den grövre defensiva allroundspelaren Lars Krogh Gerson till höger.

Fyra ganska olika spelartyper som gör olika saker, men utan att någon av dem är standardvingback. Oftast använder de bägge lagen vingbackar som gör laget ännu mer offensivt. Rieks brukar vända in eller vända om för att använda högerfoten. Thorarinsson används mycket i kombinationsspel och slå djupledspass. Skrabb kom in vid straffpunkten för att göra mål.

Underhållande trots/tack vare misstag

De flesta målchanser kom efter oväntat grova misstag i bägge lagen, där den höga värmen säkert var en faktor. I det perspektivet var det ingen stor fotbollsmatch, mer än i enstaka perioder, och rent krasst kom målen till på en straff efter bolltapp, ett slumpmål, och en långboll från backlinjen.

Samtidigt var det bra underhållning just på grund av att det ofta hände saker, trots att lagen inte fick igång det som de ville ha igång. IFK Norrköping är väl exempelvis allsvenskans bästa lag i korridorerna vid straffområdeskanterna, där de lirkar in många låga inspel som leder till majoriteten av mål, men fick knappt till något sånt inspel alls i dag.

Tre gånger 90 på åtta dagar

MFF vilade några spelare, både från bänk och med byten, men Lasse Nielsen, Behrang Safari, och Rasmus Bengtsson fick även den här matchen spela 90 minuter. Det är svårt att byta mittbackar när det är uddamålsledning, men det ska bli intressant att se hur framför allt de två sistnämnda kommer se ut i slutet av matchen mot Cluj på onsdag. Bengtsson fick något problem i dag också, så det återstår att se om han kan spela mot Cluj.

Kan Bonke Innocent kämpa sig tillbaka en gång till?

Romain Galls fina startmatch på centralt mittfält har gjort att den positionen har gått från MFF:s tunnaste till starkaste på bara en dryg månad. Fouad Bachirou, Arnor Traustason, och Anders Christiansen har fått mycket beröm av Rösler. Oscar Lewicki var den spelaren som Bonke Innocent värvades för att ersätta, men Lewicki blev kvar. Samuel Adrian, med ett par fina startmatcher, gick den här gången före i 19-mannatruppen, som Innocent inte ens var med i.

Innocent har många namn att ta sig förbi för att utmana om speltid. Han har knappt använts av Rösler, som också pratade i går om att ”en eller två” mittfältare inte får spela tillräckligt mycket. Det kan ha varit en hint om att någon kan lämna. Innocent har kämpat sig tillbaka en gång tidigare och fick några matcher under våren, men går det att göra samma sak en gång till