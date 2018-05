FEM SPANINGAR: "Misstagen fällde Blåvitt - inte domsluten"

Full kontroll från Djurgården i första halvlek

Matchen hann inte sätta sig innan Djurgården hade gjort 1-0. Blåränderna kom runt på vänsterkanten och Dzenis Kozica lyckades hitta in till Kerim Mrabti, som stötte in ledningsmålet mellan benen på Pontus Dahlberg. Ett alldeles för dåligt försvarsspel av hemmalaget (Mrabti var ensam i straffområdet och borde ha plockats upp av IFK-backarna) gav Djurgården en pangstart som de kunde bygga vidare på. Det blir ju inte direkt enklare för Blåvitt att luckra upp ett stabilt Djurgården som leder på bortaplan. Värre blev det också, för i den 22:a minuten bjöd Carl Starfelt på 2-0 efter en bedrövlig hemåtpass. Överlag hade Özcan Melkemichels mannar full kontroll på det som hände på planen i den första halvleken, och släppte inte in IFK i sitt straffområde eller lät motståndaren komma till avslut i vassa lägen.

Parodisk frispark symboliserade Blåvitts halvlek

Nej, det ville sig inte under de första 45 minuterna för IFK Göteborg. Precis innan pausvilan skulle nyförvärvet Giorgij Charaisjvili lägga en hörna, men när han slog till den tappade han fästet och bollen stack bara rakt ut över kortlinjen. En parodisk händelse som någonstans symboliserar Blåvitts första halvlek. Ingenting fungerade. Dessutom åkte man på två tuffa domslut mot sig. Vajebah Sakor skulle haft frispark/straff efter att ha blivit upphakad av Jesper Karlström och få hade kunnat protestera om Djurgårdens 2-0-mål dömts bort för offside. I C More efter matchen erkände domare Mohammed Al-Hakim sitt misstag - men det är ändå Blåvitts försvarsmisstag som ligger bakom det målet och i slutändan förlusten.

Varför viftade Eriksson på offside?

Poya Asbaghi bytte ut Amin Affane (underkänd) i paus, och in kom Tobias Hysén. Det gav åtminstone en liten gnutta energi i offensiven, men matchen var redan förlorad där och då. Ännu mer så tio minuter in i den andra halvleken, för då hade Djurgården gjort 3-0. Vajebah Sakor tappade boll i helt fel läge och gav Djurgården chansen att gå till attack när IFK inte var samlat. Efter samspel mellan Kerim Mrabti och Tino Kadewere serverades Jonathan Ring en smörpass i djupet av just Mrabti, varpå Ring kunde finta bort Pontus Dahlberg och lägga in matchens tredje mål. Ett riktigt läckert fotbollsmål som totalt punkterade matchen. Och i efterhand undrar man - varför viftade Sebastian Eriksson på offside istället för att spela vidare med hundraprocentig fokus? Det måste ha varit frustrerande att se som Blåvitt-supporter.

Blåvitt måste höja sig i offensiven

Sammanfattningsvis känns matchen lite speciell. Djurgården fick in två tidiga mål och kunde spela på det resultatet. Det såg inte gästerna ut att ha något problem med, för de kändes trygga i sitt försvarsspel och det är inte så att Blåvitt kan skryta om sin offensiv (även om man tröstmålade till 3-1 på hörna genom Tobias Hysén). Tränaren Poya Asbaghi har själv varit inne på att det inte riktigt klaffat i anfallsspelet än och där har Blåvitt många saker att jobba på. Nu var det några individuella försvarsmisstag som fällde dem i den här matchen, men vill de bli ett topplag redan i år måste offensiven höjas en eller flera nivåer. Annars kan jag inte riktigt se hur de ska kunna hota och rucka på motstånd på regelbunden basis. Om kvaliteten i truppen är tillräcklig? Oklart. Det finns en del spelare där framme som behöver steppa upp.

Det kan bli en bra vårsäsong för Djurgården, trots allt

Just nu, efter tre raka poängtapp, talar inte särskilt mycket för att IFK Göteborg ska haka på i striden om Europa-platserna. Men desto bättre ser det ut för Djurgården. Den här matchen såg man redan på förhand att den skulle kunna ha en stor betydelse för de här båda lagens chanser att blanda sig i toppen. En seger mot Sirius på söndag innebär att de blårandiga skulle landa på totalt 20 poäng under vårsäsongen. En bra siffra om man backar bandet lite, eftersom de hade en riktigt tung period inför cupfinalen som de sedan vann. Och just cuptiteln sätter så klart en fin stämpel på våren för Bosse Anderssons bygge. I sommar lär sportchefen behöva agera med tanke på att Kerim Mrabti och Felix Beijmo ryktas vara på väg bort och man ska kvala till Europa League.