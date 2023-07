FEM SPANINGAR: "Nanasi självklar 'AC'-ersättare"

Rydström gick tillbaka till en fyrbackslinje Den stora frågan i MFF-lägret på förhand handlade om hur de skulle ersätta Anders Christiansen och flyktade Hugo Larsson på mitten. Svaret blev att chefstränaren valde en 4-3-3-formation igen, efter att ha spelat med en trebackslinje under vårens två avslutade matcher. Oscar Lewicki tog över Larssons balansroll på mitten och Sebastian Nanasi agerade spets på mittfältet. Taha Ali ersatte den sjukdomsdrabbade Stefano Vecchia på vänsterytterpositionen och Moustafa Zeidan gick före Patriot Sejdiu till höger. Förändringen till vänster kom Busanello väl till pass, eftersom han är bättre i ytterbacksrollen. Faktum är att brassen är helt överlägen på kanten mot den här typen av motstånd, vilket kvällens insats bevisade.

Nanasi självklar Christiansen-ersättare

Nanasi fick sitt riktigt stora genombrott i Malmö FF under våren, då han stod för sju mål och tre assist. Han flöt runt mest på högerkanten inledningsvis under säsongen, men sedan Anders Christiansen föll bort har 21-åringen blivit den naturliga ersättaren på nummer tio-positionen. I kväll visade Nanasi med besked varför. Under matchinledningen låg han bakom nästan allt kreativt hos MFF och gav inte Siriusförsvaret någon möjlighet att fånga honom. Nanasi hade också en "hockeyassist" i upprinnelsen till Isaac Kiese Thelins 1-0-mål, som kom redan i den femte minuten.