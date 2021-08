FEM SPANINGAR: "Nu börjar frustrationen synas i Blåvitt"

Ledningsmålet hjälpte inte Blåvitt Många gånger i år har IFK Göteborg släppt in det första målet och sedan behövt lägga all kraft på att jaga bakifrån, vilket laget lyckats sådär med. Den här eftermiddagen tog de ledningen istället, när Tobias Sana gjorde ett straffmål på Häcken igen redan i den tredje minuten. Men snarare än självförtroende spred sig en ängslighet hos Blåvitt, som överlät allt initiativ till hemmalaget. I den 25:e minuten kvitterade Leo Bengtsson, och en kvart senare revanscherade nyförvärvet Kristoffer Lund Hansen sig för den orsakade straffen, och ordnade själv en sådan i offensivt straffområde. Alexander Jeremejeff förvaltade den säkert, hans åttonde mål för säsongen. En välförtjänt ledning för ett aggressivare Häcken med fler idéer offensivt, där kantspelarna Bengtsson och Wålemark vållade IFK-försvaret stora problem. Missnöjet spred sig hos bortalaget, där Sana och Kolbeinn Sigthorsson argumenterade på ett sätt som andades allt annat än harmoni.

Häcken-seger som blottade lagets problem Spelglädjen var en annan hos Häcken och den fortsatte efter pausen. Jeremejeff träffade stolpen alldeles i inledningen, innan Wålemarks klassavslut letade sig in i Anestis bortre hörn i den 48:e minuten. Under mitten av halvleken tappade Häcken lite av kontrollen i matchen och Marcus Berg reducerade till 3-2 i den 62:a minuten, och IFK hade här sin bästa period i matchen – utan att skapa de farliga målchanserna. Det var dock inte färdigblåst gällande straffar i matchen. Klumpig kommunikation mellan inhopparen Alexander Faltsetas och målvakten Peter Abrahamsson gjorde att IFK:s Gustav Svensson hamnade i kläm mellan dem framför mål. Sana steg fram för att göra sitt fjärde straffmål i allsvenskan, men sköt utanför Abrahamssons högra stolpe. Häcken kunde andas ut och ta hem en derbyseger efter nästan tio minuters tilläggstid. Men Hisingslaget skulle givetvis inte satt sig i ett läge där de kunde tappat en tvåmålsledning, och lagets försvarsproblem blottades igen. 25 insläppta mål på 17 matcher är en anledning till att laget befinner sig först på nionde plats i allsvenskan.

Blåvitts mittfältsbekymmer fortsätter

Mot Häcken startade den skadeförföljde Simon Thern för första gången sedan den 17 maj. Innermittfältarens närvaro gjorde inte mycket för att höja kvalitén på Blåvitts centrala lagdel. Varken han, Sana eller Svensson fick se mycket av bollen under den första timmen, och Thern byttes ut mot Sebastian Eriksson efter 54 minuter. När Thern varit borta från spel tidigare använde tränaren Mikael Stahre just Eriksson bredvid Svensson på mitten, vilket resulterade i en baktung lagdel och okonstruktiv speluppbyggnad. Sana stod för en blek insats – inte bara för straffmissen – och syntes knappt i offensiven. Detsamma gällde Berg under den första timmen. Stjärnförvärvet fortsätter att vara effektiv i avsluten och gjorde sitt fjärde mål på sju matcher. Han hamnar dock utanför spelet under långa stunder oftast, och pressen på att få in en Thern i form ökar för varje match. Det har sett osynkat ut på Blåvitts mittfält en längre tid. Nu börjar frustrationen visa sig bland spelarna.