FEM SPANINGAR: "Nyförvärven kommer att lyfta HIF"

HIF byter ut anfallsuppsättningen

Helsingborg inledde säsongen med fjolårets bästa målskytt Anthony van den Hurk i anfallet och Rasmus Karjalainen som bänkalternativ. Under tiden som den dåvarande lagkaptenen hade svårt att hitta målet fick Karjalainen bara göra sju korta inhopp under våren, och bytte sedan klubb till finska AC Oulu. HIF lånade in Rasmus Wiedesheim-Paul, vilket skulle mynna ut i van den Hurk-gate och en strejk. Nu när nederländaren gjort sig oönskad i klubben har sportchefen Andreas Granqvist löst superettans skytteligaledare Amar Muhsin under transferfönstrets sista timmar. Ett nytt möte mellan van den Hurk och klubben väntar kommande vecka, och om han försvinner har HIF rensat ut vårens anfallsuppsättning, eftersom Assad Al Hamlawi också byttes ut mot Amin Al-Hamawi under sommaren.

