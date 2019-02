FEM SPANINGAR: "ÖSK befarar trasigt korsband för back"

Örebro är obesegrade

Två segrar och två oavgjorda på försäsongen betyder att ÖSK inte har förlorat. 4-2 mot Linköping och 3-2 mot Sirius följdes upp med 0-0 mot FC Köpenhamn och 2-2 mot Pachtakor. Klart att det är tidigt på året men lika klart är det att det alltid är bra att vinna. Nu väntar en träningsmatch mot Degerfors innan cupspel mot Gais, Nyköping och IFK Göteborg.

Bättre defensivt än offensivt

ÖSK spelade 3-5-2 mot FC Köpenhamn och testade 3-4-3 mot Pachtakor. Det föll väl ut. Framför allt defensivt. Albin Granlund gjorde ännu en bra insats, och på det centrala mittfältet var rutinerade Nordin Gerzic och Johan Mårtensson också bra. Johan Bertilsson och Filip Rogic spelade varsin halvlek och båda gjorde det bra. Bertilsson kunde ha gjort mål själv i första halvlek, men passade väldigt fint till Isaac Boye som satte 1-0 i öppet mål och Rogic hade inte varit på planen länge innan han snappade upp en misslyckad frispark som stannat i muren och petade in lagets andra mål.

Domarnivån var som ett lotteri

Domartrion såg proffsiga ut med sina headset, men det tog inte lång tid efter att matchen blåstes igång som man förstod att det inte var så bra som det såg ut. Spelarna och tränarna visste inte vad som kunde väntas. Solklara frisparkar uteblev, saker som inte var något kunde bli frispark, men värst var det ändå med tajmingen, att det inte gavs fördel och spelet kunde fortsätta eller att det skulle blåsas för offside trots att bollen gått över utespelarna och plockats ner av målvakten.

Trio var inte med i truppen

Martin Broberg, Fabio De Souza Silva och Simon Amin var inte med mot Pachtakor. Broberg fick en bristning i baksida lår några dagar innan laget åkte till Dubai, är inne i sin andra vecka på rehab och är med i vissa delar av träningen med laget. Amin har problem med ett knä men är nästan med för fullt i träning. Värst är det för Fabio som fick en knäskada mot Sirius där ÖSK befarar att han kommer att göra en operation och att det är korsbandet som är trasigt.

Prodell debuterade

Viktor Prodell fick hoppa in med 15 minuter kvar och hann väl egentligen inte visa så mycket. Men det var ändå tydligt att nyförvärvet har gjort ett gott intryck under träningslägret. Tränaren Axel Kjäll nämnde Prodell som en av lagets bästa under vistelsen i Dubai och lagkapten Nordin Gerzic var också nöjd med sin nya lagkamrat. "Prodell är en klassvärvning. Vi har saknat den typen av forward. Vi vet att han gör sin grej. Han är inne i straffområdet och gör det han ska. Bra felvänd också. Jag tror att det är en väldigt bra värvning", sa Gerzic.