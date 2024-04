FEM SPANINGAR: "Otroligt inhopp av Nguen"

VAR PÅ VÄG ATT STOPPA BLÖDNINGEN

Cupspelet var ett misslyckande där det blev uttåg i gruppen, den allsvenska premiären var inte bättre den där det blev förlust med 0-1 hemma mot Mjällby. Mot Djurgården handlade allt om att stoppa blödningen och det gör du bäst genom att börja med att sätta försvarsspelet. Det gjorde Häcken i 86 minuter och då var det ett extra plus till nyförvärvet Marius Lode som efter bara fyra träningar gick rakt in i startelvan. När Häckens försvarsspel sitter så finns det också mycket individuell skicklighet i offensiven med spelare som Amor Layouni, Edward Chilufya och Simon Gustafson.

Det var just det här som imponerade mest med Häcken. I 86 minuter. Först gjorde Chilufya det defensiva jobbet när han snodde bollen på egen planhalva av Tobias Gulliksen, sedan tog han det offensiva jobbet och sprintade med bollen över mittplan och Djurgårdens planhalva och in i straffområdet innan han tryckte in 1-0.

Med 1-0 och en bra defensiv så växte självförtroende och offensiv. Nu hade bortalaget mer boll och rullade runt ett jagande hemmalag. 2-0 var fint. Och det kom efter ett kanske ännu finare anfall.

Häcken hade rullat runt ett tag. Romeo Amane passade hem till Andreas Linde som slog ett rakt uppspel till en felvänd Simon Gustafson som på ett tillslag satte hem bak till en rättvänd Amane. Tillbaka till Gustafson som på ett tillslag slog ut till höger där Jacob Barret Laursen kom framåt. Han avancerade och drog iväg ett skott som Miro Tenho styrde till hörna.

Hemmalaget rensade ut hörnan från eget straffområde till Julius Lindberg som tryckte till på volley - 2-0 efter 58 minuter.

FÅR INTE GÖRA SÅ

När det stod 3-1 och hade gått 89 minuter så valde Jacob Barett Laursen att i eget straffområde dribbla sig framåt. Fem meter längre fram fick han en svag touch, Lucas Bergvall bröt och sköt. Linde lämnade retur och Tomas satte 2-3. I det läget kan du inte spela med så små marginaler och börja dribbla så nära eget mål.

MATCHENS HÄNDELSE

Bytet. Vid 0-3 tog Djurgården in Tokmac Nguen efter 79 minuter. Allsvensk debut. Och det var ett otroligt inhopp som han gjorde. Efter åtta minuter på plan satte han 1-3. Och det var snyggt. Han tog sig in till vänster i straffområdet och smällde upp bollen i bortre hörnet. Två minuter senare satte Tokmac 2-3. Debutanten var också involverad i 3-3-målet när han nickskarvade till Haris Radetinac som sköt på Anton Lundkvist och fick straff.

FRÅGETECKNET

Det är klart att straffen är ett frågetecken. Var det verkligen straff? Det är också ett frågetecken i att leda med 3-0 och släppa in tre mål på sju minuter. Ett stort frågetecken.

MATCHENS SPELARE

3: Tokmac Nguen. Otroligt inhopp och debut. När laget behövde det som mest. Två mål och involverad i det tredje.

2: Simon Gustafson. Var fantastisk. Styrde och ställde. Smart.

1: Romeo Amane. Fin insats på det centrala mittfältet.