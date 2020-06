FEM SPANINGAR: "Oväntat namn säkrade segern - få Djurgården-namn imponerade"

Oväntat namn som säkrade tre poäng till Djurgården

Svenska mästarna inledde säsongen och det var nog få som tippat att Oscar Pettersson skulle döda matchen med sitt 2-0. Han hade varit på planen i dryga tio minuter när den andre inhopparen, Haris Radetinac, stod för assisten till målet i 87:e minuten. Då hade spelare som Astrit Ajdarevic och Emir Kujovic blivit utbytta och Ajdarevic verkade allt annat än nöjd. Om det var över den egna insatsen eller bytet var oklart. Duon var verkligen inte ensam om att underprestera, få av Djurgårdens namn imponerade. Istället var det det unge yttern Oscar Pettersson som säkrade segern efter ett piggt inhopp och det är kul att en egen talang gör avtryck. Eller rättare sagt är Pettersson från Bromstens IK och gick till Djurgården 2016. Han fick ett allsvenskt inhopp redan i fjol och nu har han hittat rätt för första gången och ett viktigt mål med tanke på att Sirius var nära 1-1 flera gånger om. Det var verkligen ingen styrkedemonstration från Djurgården även om det slutade 0-2. Efter att långa stunder ha blivit tillbakatryckt och dessutom släppt till chanser så måste det vara en lättnad att kunna vända hem till Stockholm med tre poäng. Samtidigt kan man alltid dra till med klyschan om att det är en styrka att vinna när man inte spelar bra.

Bielsa Light över Rydströms Sirius

Kultförklarade argentinaren Marcelo Bielsa har på senare år gjort avtryck i Leeds United där han tog ett gäng spelare med rätt få stjärnor som hamnat i mitten på engelska Championship till att utmana i toppen och det efter att ha spelat en sprakande fotboll med rejält bollinehav och mod. Något han gjort tidigare där han fått Chiles landslag och Athletic Bilbao att överprestera i perioder. Det är naturligtvis inte rättvist att jämföra varken Rydström eller Sirius med Bielsa eller Leeds, men den första timmen dominerade ett rätt anonymt Sirius spelmässigt mot mästarlaget. Man skapade dessutom en rad chanser som man inte förvaltade. Vet att Henrik Rydström inspirerats av Bielsa och med tanke på omstöpningen av truppen där tio spelare försvann och man fyllt på med mest oprövade så påminner det lite om hur Bielsa började bygga om. Bara en sådan sak som att namnkunniga duon Niklas Thor och nyförvärven Kennedy Igboananike och Nahom Girmai Netabay satt på bänken. Samtidigt är det uppenbart att Sirius måste utnyttja chanserna, annars blir det en tung säsong oavsett hur snyggt spelet är.

Djurgården kan det här med fasta situationer

Mästarlaget hade haft väldigt få sekvenser på Sirius planhalva när Karl Larson rev ner Jonathan Ring efter 25 minuters spel. En ganska onödig frispark sett med hemmalagets ögon, långt ut på Djurgårdens vänsterkant. Norske Aslak Fonn Witry stod för sex assist under premiäråret i Sverige och nu klev han fram och hittade Erik Berg med en fin boll. Mittbacken gick upp och var stark när han vackert skallade in 1-0 bakom Lukas Jonsson som inte gjorde en optimal insats i samband med målet. Samtidigt var det flera gånger tydligt att Djurgården är svåra att möta på fasta situationer. Bra inlägg och tunga och långa spelare innebar att det var nära vid ett par hörnor. Ett vasst vapen när inte spelet i övrigt fungerar.

En ny Ekdal i allsvenskan

Det är 13 år sedan Albin Ekdal, 17, gjorde allsvensk debut, då BP slog Djurgården. När lillebror Hjalmar Ekdal debuterade i allsvenskan var det i Sirius färger och dessutom är 21-åringen utlånad från Hammarby. Precis som storebror är Hjalmar Ekdal fostrad i Brommapojkarna men han har tagit en annan väg till svensk elitfotboll. Han lämnade BP för tre år sedan och flyttade till USA för att spela collegefotboll, något som ofta är slutet på en elitsatsning. Dock var han tillbaka i svensk fotboll våren 2018 när han skrev på Frej i superettan och kunde samtidigt lånas ut till Assyriska. Efter en första säsong med en del speltid blev det 30 matcher plus kval och när klubben åkte ur tog Hammarby över honom. Lån till Sirius över hela säsongen och det blev allsvensk debut som en av tre mittbackar och han påminde en del om storebror i sitt sätt att hantera bollen. Han uppträdde med lugn och självförtroende. Häftigt att det går att nå allsvenskan en annan väg än den givna och om han får rejält med speltid i Sirius kan det bli ytterligare kliv. Kurvan pekar klart uppåt även om det var olyckligt att han upphävde offsiden inför 0-2.

Ingen publik men väl ett fyrverkeri

En kvart före avspark på den allsvenska premiären rörde sig två, tre supportrar med Djurgården-tröjor utanför Studenternas IP. En mindre kö av journalister som behövde lämna självskattningsformulär var det enda som skvallrade om vad som väntade på den färdigbyggda arenan i Uppsala. Läktarna var i princip helt tomma. Några få ledare från respektive klubba rörde sig där och på andra långsidan satt några banderoller om att Uppsala är Blåsvart. Måste plussa för arenan som är helt klar och ger ett snyggt intryck med mest trä och inte så mycket betong. Lagom stor (drygt 10 000) och därmed tajt vilket bådar för bra inramning framöver. I avsaknad på publik var inmarschen så långt från pampig den kunde vara (räckte inte pengarna till en bra anläggning) och i coronatider är det ingen uppställning efter den. Men när spelarna väntade in den tysta minuten för pandemins offer så brakade ett hyfsat fyrverkeri loss. Någon sköt raketer från åsidan och det small och sprakade mot den blåa himlen även om det kraftiga solskenet snodde de flesta effekterna. Några supportrar försökte leva upp till devisen, no pyro, no party.

