FEM SPANINGAR: "Potentiell IFK-värvning fick chansen - gått under radarn"

Nytt mittbackspar - Wendt glänste

Talangen Johan Bångsbo är sjuk och nyförvärvet Sebastian Hausner är skadad. Då fick i stället mittfältaren Adam Carlén, som är värvad som mittback, och vänsterbacken Oscar Wendt bilda mittbackspar, något de gjorde med bravur. Visserligen hotade inte Tromsø nämnvärt, men båda gjorde bra ifrån sig, och framför allt glänste Wendt med sin vänsterfot, som även var ett hot offensivt. Wendt kan bli en bra ”back up” som mittback - om det blir skadekris framöver.

Selvén presenterade sig på allvar

Johannes Selvén, 19, skrev så sent som i början av januari på ett seniorkontrakt med IFK Göteborg, och inför måndagens träningsmöte med Tromsø sa chefstränaren Mikael Stahre att han såg fram emot att se Selvén på planen. Då tog talangen chansen, och presenterade sig på allvar. 19-åringen var regissören bakom lagets 2-0-mål, då han stod för en ”tvåfotare” och sedan spelade fram Suleiman Abdullahi till målfirande. Selvén var även överlag bra i första halvlek, och lär få fler chanser framöver, samt allsvensk debut under 2023. En av många spännande spelare i Blåvitt.

Abdullahi målskytt - blir det hans år?

Suleiman Abdullahi anslöt i fjol till Blåvitt. Med sig i bagaget hade forwarden flera år i tysk proffsfotboll, men också få minuter på planen sista tiden, och under sitt första halvår i Sverige stod han för fem framträdanden i allsvenskan. I år kan det möjligen bli 26-åringens år. Eller?

Abdullahi blandade och gav i träningsmötet med Tromsø. Han sprang och ville mycket, men hittade inte alltid rätt. Han var på fel sida om offside-linjen vid något tillfälle, och slog även iväg någon passning lite försent vid ett annat tillfälle. Samtidigt visade han att han är en bra avslutare, och var kylig när han väl fick chansen framför mål. Abdullahi lär med all sannolikhet göra det bättre än i fjol, men frågan är om han håller för att vara ersättare till Marcus Berg - om veteranen behöver vila eller är skadad. Det är fortfarande ovisst, även om Abdullahi tagit steg åt rätt riktning.

Tio (!) blåvita spelare saknades

Absolut, hade det varit allsvensk premiär hade säkerligen vissa kunnat spela, som Marcus Berg, men det är aldrig bra med tio spelare, som inte kan spela match. Nyförvärven Anders Trondsen och Sebastian Hausner är just nu bland de skadade, och är tänkta att vara startspelare i år. De har såklart fortfarande tid på sig att komma tillbaka, men ju fler träningar och matcher de missar, desto längre tid lär de ta att bygga relationer på planen och komma in i spelsättet ordentligt. Spelarna som saknades var i sin helhet följande: Adam Benediktsson, Anders Trondsen, Eman Markovic, Abundance Salaou, Linus Carlstrand, Marcus Berg, Sebastian Hausner, Johan Bångsbo, Sebastian Ohlsson och Sebastian Eriksson.

En glimt av framtiden

Talangen Malick Junior Yalcouye, 17, har en bakgrund i Asec Mimosas i Elfenbenskusten, men var redan under förra sommaren på provspel hos IFK Göteborg, och är nu med på lagets träningsläger i Spanien. Blåvitts klubbdirektör Håkan Mild bekräftade nyligen, för GT, att klubben har en principöverenskommelse om en övergång för Yalcouye när spelaren blir 18 år, då det enligt Fifas regelverk inte är tillåtet att värva en spelare under 18 år från ett icke EU-land. Mot Tromsø fick Yalcouye chansen med ett par minuter på planen, och visade prov på fin bollbehandling, även om han inte hann uträtta så mycket. 17-åringens potentiella flytt till Blåvitt har gått lite under radarn, och det blir spännande att följa talangen framöver. Möjligen är Blåvitt på väg att göra ett kap, för om man ska tro chefstränaren Mikael Stahre kan talangen mycket väl ha en fin framtid.

- Han är en spelare som förhoppningsvis kommer spela hos oss, och jag ville ge honom energi och känslan av att komma in på planen och vara en del av gruppen, säger Stahre till Fotbollskanalen.

- Han är en skicklig spelare med bra tyngdpunkt och bra blick för spelet. Han är inte fysiskt stor, men klarar sig ändå. Han har en bra speluppfattning och ett bra rörelsemönster. Det är en jätte-, jättespännande spelare, fortsätter han.