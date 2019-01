FEM SPANINGAR: "Seger - men Blåvitts eget spel var länge obefintligt"

Ledning i paus - men Blåvitt hade stora problem

Tidigt in i matchen tog IFK Göteborg ledningen på en straff. Men spelmässigt såg det inte bra ut alls i den första halvleken. Laget hade inget etablerat anfallsspel, fick inte grepp om Odd och hamnade väldigt lågt ner i planen. Stora delar av halvleken skapade man någon form av mur som Odd försökte spela runt eller igenom. Bollen och IFK-spelarna var som cementerade på Blåvitts planhalva. Det egna spelet hos ett passivt IFK var mer eller mindre obefintligt. De få gånger som det hände något framåt var det mittfältaren Vajebah Sakor som fick tag i bollen och lyckades avancera och bryta sig igenom motståndarnas mittfält med hjälp av kraftfullhet i sina löpningar.

Fortsatt Odd-övertag i andra halvlek

Blåvitts spel blev något bättre i den andra halvleken. Då lyckades man åtminstone hota med en del omställningar. Och när man väl fick möjligheten att gå framåt - då gick det snabbt. Men det hände för sällan och även under de sista 45 minuterna var det Odd som under stora perioder förde spelet. Odd kvitterade sent efter att IFK:s Kristopher da Graca slarvat bort bollen och gett norrmännen ett kalasläge till attack på Blåvitts planhalva. På tilläggstid smög Blåvitt upp i ett anfall och fick in 2-1, efter att Sebastian Ohlsson stått för ett fint förarbete till Patrik Karlsson Lagemyrs mål. I övrigt ska det noteras att lagen gjorde en hel del byten, vilket inte gjorde gott för matchens rytm.

Nyförvärv behövs - pengarna finns inte

Det är lätt att se att IFK Göteborg är i behov av bättre fotbollspelare. De skulle behöva förstärka sin trupp rejält för att kunna konkurrera på allvar i allsvenskan, men den typen av aktivitet på transfermarknaden lär inte bli verklighet. En ekonomi som tillåter det finns helt enkelt inte. IFK jobbar just nu för att skaka fram pengar till något nyförvärv. Överlag väntar en tuff utmaning för Blåvitt i år, utan tvekan. Truppen är extremt ung och hur någon form av ryggrad ska byggas upp är svårt att se. Mycket ansvar landar på de få rutinerade spelarna som finns.

Kan offensiva trion ge hopp?

Det finns dock ljuspunkter som kan glädja supportrarna. 17-årige forwarden Benjamin Nygren är kanske den största av dem alla. Han är vad man brukar kalla för en supertalang och har det mesta för att kunna bli riktigt bra. Mot Odd blixtrade han till vid några tillfällen, med speed och teknik. Bland annat var han nära att göra ett klassmål i början av den andra halvleken, men då gick långskottet precis utanför. Dessutom var Sargon Abraham ofta bra när han fick bollen. Han såg pigg ut, hade en fin touch och lurade bort motståndare vid en rad tillfällen. Utöver det satte han ett långskott, ett mål som märkligt nog dömdes bort på grund av att han i samma situation bedömdes ha rätt till en frispark. Nyman och Abraham bildade en offensiv trio tillsammans med Giorgij Charaisjvili, som var ett av få glädjeämnen i Blåvitt förra året. Kanske kan det bli en trio som inger hopp i ett tufft läge för klubben? Oroande för IFK:s del är dock att Sargon Abraham haltade av skadad med ungefär en kvart kvar att spela.

Blir Ohlsson ny kapten?

Många rutinerade herrar har lämnat IFK Göteborg. Numera finns ingen Tobias Hysén, Emil Salomonsson eller David Boo Wiklander i laget. Vem som ska bli lagkapten 2019? Just nu ser yttern Sebastian Ohlsson ut att vara en bra gissning, i och med att han haft bindeln runt sin arm under de två inledande träningsmatcherna i år. Det vore ett lite oväntat val för mig, eftersom jag aldrig riktigt sett på honom som ett kaptensämne. Men bara det faktum att han fått vara kapten under inledningen av säsongen visar väl också att Poya Asbaghi ser ett ledarskap i Ohlsson, att han vill att 25-åringen ska ta ett större ansvar i truppen och att han tror hårt på att han ska vara starkt bidragande under resan som är tänkt att ta Blåvitt uppåt igen.