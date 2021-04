FEM SPANINGAR: "Ser inga om och men - han kommer säljas"

Amoo i princip felfri med boll

ANNONS Det är mycket snack om Hammarbys Akinkunmi Amoo just nu. Och det är mer än förståeligt. De som tycker att det börjar bli tjatigt att höra om honom får nog bara vänja sig. 18-åringen var i princip felfri med boll i den första halvleken mot Mjällby. Vid ett tillfälle sökte han en frispark lite för mycket och bjöd på en farlig kontring men annars var det egentligen bara klass rakt igenom. Han avrundade de första 45 minuterna med att göra 1-0, efter en snett inåt bakåt-pass från Mohanad Jeahze. Det kan bara vara en tidsfråga innan han säljs för stora pengar. Risken för en skada finns ju alltid, men annars ser jag inga om eller men över huvud taget. Amoo kommer gå vidare till en större klubb.

Stabil Bajen-seger

Hammarby styrde mycket under de första 45 minuterna och skapade några enstaka farligheter, men totalt sett hade ett lågt stående Mjällby rätt bra koll på hemmalaget och gästerna stack även upp i en del anfall via uppspel på starke Jacob Bergström. Men precis innan pausvilan tappade Joel Nilsson koncentrationen i markeringsarbetet i några sekunder och det utnyttjade skicklige Darijan Bojanic, som hittade fram till Mohanad Jeahze innan 1-0. I andra halvlek var Hammarby bäst inledningsvis, men de grönvita kom för sällan till avslut och således blev det ingenting av anfallen. 15-20 minuter in i halvleken började också gästerna få till en ordentlig kvitteringsjakt. Flera gånger om var man nära kvittering men mitt i det ”trycket” förvaltade hemmalaget en omställning. Astrit Selmani tog sig förbi en Mjällby-spelare och fick till ett inspel som Gustav Ludwigson tryckte in till 2-0. Då var spiken mer eller mindre inkörd i kistan och överlag var det här en stabil hemmaseger.

Hammarby vann matchen de behövde och skulle vinna

Förra säsongen var Hammarby alldeles för svagt på hemmaplan. Nio kryss och två förluster är siffror som de helst bara vill glömma, och man trillade dit mot lag som man bara ska slå. Även om Mjällby slutade femma i fjol är det ett mindre starkt lag på pappret, och den här typen av hemmamatcher ska Bajen bara vinna. Stefan Billborn har inte råd med särskilt många missräkningar i den här kategorin av drabbningar i år. Och lägg dessutom till att man föll i premiären mot MFF, samt att man möter AIK (hemma) och Häcken (borta) i de nästkommande omgångarna. Ett kryss eller en förlust här och de fyra första omgångarna hade kunnat resultera i en minikris. Hammarby vann helt enkelt matchen de skulle och behövde vinna. Nu blir inte pressen på laget så stor som det fanns risk för i derbyt mot Gnaget.

Exploderar Bergström i år?

Jacob Bergström är en fascinerande spelare. Han har tagit den långa vägen till allsvenskan och stått för en raketutveckling efter spel i lägre divisioner. Nu har han verkligen växt in i den yttersta elitkostymen i Sverige och ser bättre ut än någonsin. Åtta mål i fjol var bra men jag tror att vi kommer få se ännu mer av 25-åringen i år. Mot Hammarby var han stundtals briljant. Det var inte många dueller som han inte vann. Bergström är närmast ett monster i närkamperna och det fick firma Fenger/Fjoluson känna på. Han fördelade boll till forwardskollegan David Löfquist och var en väldigt viktig uppspelspunkt för sitt Mjällby. Just ”Löken” har tippat Bergström som vinnare av skytteligan i allsvenskan i år. Riktigt så bra lär det väl inte gå för honom, men det säger en del om potentialen som han har.

Otroligt hur så få kan göra så stor skillnad

Åtta ”vanliga” åskådare, restauranggäster ute på arenan och folk på logeplatserna. Det gav ändå hundratals supportrar på Tele2 Arena och det är fantastiskt hur så få kan göra så stor skillnad. Bajarna hördes ordentligt och den annorlunda inramningen gav faktiskt matchen ett liv på ett sätt som de tidigare helt publiklösa fajterna saknat.