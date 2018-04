FEM SPANINGAR: ”Show av Bahoui - flöt runt som senast han var här”

AIK med tålamod i första halvleken

Sirius inledde matchen slappt, slog bort en hel del bollar och tappade en hel del bollar tidigt i uppspelsfasen. Då var Kim Bergstrand rejält missnöjd och AIK kom till några attacker som så när gav 100-procentiga lägen. Men efter tio minuter började Sirius rulla runt en del och fick då andas ut, men AIK som verkar trivas med att ligga med många man bakom bollen verkade inte alls stressade av läget och spelade med tålamod. När möjligheterna till skarpa anfall sedan dök upp var man bra på att utnyttja dem och spelade sig flera gånger igenom motståndet. 1-0 kom i den 21:a minuten efter att Nabil Bahoui fått för mycket tid på sig att enkelt placera in bollen i nät och AIK kunde ha lett med mer än så i paus, även om Sirius hade några fina lägen att göra mål på.

Det är 2-0 som gäller för AIK på hemmaplan

Det är bara att konstatera att AIK var tyngre och bättre än Sirius i den här matchen. Efter lite mindre än en timmes spel gjorde de svartgula välförtjänt 2-0 och då var uppförsbacken rejäl och allt för stor för Sirius. Gästerna försökte såra sin motståndare men hade svårt att skaka om AIK även om chanserna inte uteblev på något sätt. Rikard Norling har hittat en stabilitet med sitt lag trots de enorma skadeproblemen och det imponerar. Förresten, det här var de svartgulas fjärde hemmamatch i allsvenskan i år och även lagets fjärde hemmamatch som slutat med en 2-0-seger.

Konkurrenterna får se upp med AIK

För andra raka matchen sjöng AIK:s supportrar om ”drömmar av guld” efter slutsignalen och det är ju ingen ovanlighet, men nu kan de nog hoppas på fullaste allvar efter den här starten på säsongen. Efter domaren blåst av sa lagkaptenen Henok Goitom till C More att just en bra inledning på allsvenskan var det ”mest viktiga” man pratade om inom laget i januari. Precis som Goitom var inne på då har resultaten under våren varit AIK:s akilleshäl. Så vad ska det bli av ”Gnaget” i år när de flyger fram så här redan nu? Konkurrenterna får nog se upp.

Bahoui har växlat upp - vilken show!

Nabil Bahoui snackar gärna om sin egen form i växlar. Nyligen berättade han att han gått upp till ”femman” (av sju), men han tog sig utan tvekan upp till ”sexan” mot Sirius. I den första halvleken kändes det som att mer eller mindre allt handlade om honom. Han flöt runt på planen precis på det sättet som vi blev vana vid att se under hans senaste tid i allsvenskan, och hade kunnat ha gjort flera mål under de första 45 minuterna. Innan sitt 1-0-mål var han nära att näta och efter målet träffade han stolpen i ett friläge. I den andra halvleken låg han bakom stora delar av det anfall som ledde fram till 2-0 och tryckte själv in bollen i nät. Det ser så oerhört enkelt ut att spela fotboll när man tittar på en Nabil Bahoui i form och alla som följer den här serien vet vilken kapacitet han har inom sig. Får han ut den framöver har AIK en av seriens fem bästa spelare i Bahoui.

Hur ska Stefanelli ta sig in i startelvan igen?

AIK:s tränare Rikard Norling valde att satsa på Ahmed Yasin som höger wingback (matchen passade honom bra eftersom han kunde gå mycket offensivt och inte ställdes på särskilt många defensiva prov), Anton Salétros som en av tre mittfältare (igen) och Nabil Bahoui som forward. Då fick Nicolas Stefanelli, som var tillbaka efter avstängning, återigen inleda på bänken och frågan är hur han bortsett från att få chansen vid behov av rotation ska bli en startspelare på allvar igen om AIK fortsätter att trumma på som de gör? Mot Sirius byttes han inte ens in trots att Denni Avdic fick ett inhopp (dock utbytt mot Salétros). Stefanelli-situationen är ett lyxproblem som tränare Rikard Norling säkert gärna tar, men det är självklart så att man undrar vad Stefanelli själv tänker och vad tiden utanför startelvan gjort med hans självförtroende.

