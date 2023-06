FEM SPANINGAR: "Siffrorna visar MFF:s bästa inledning i en 16-lagsserie"

Malmö hämtade sig från chocköppningen

Efter en minuts spel hade Gustav Engvall gett IFK Värnamo den bästa tänkbara inledningen på matchen, med ett vackert skott i krysset. Hemmalaget gav serieledaren rejäla problem under första halvlek på Finnvedsvallen. De lyckades ta sig förbi Malmö FF:s presspel och vara nära att komma till fler heta målchanser. MFF:s anfallsspel var plottrigt inledningsvis men kom igång under slutet av halvleken. Sebastian Nanasi var navet i offensiven, och när 21-åringen hittade in i matchen blev MFF också farligare. I den 35:e minuten hittade han Taha Ali på vänsterkanten som satte fart, tog sig förbi tre försvarare innan han avslutade den makalös räden med ett skott i nättaket. Beep-beep.

Annons