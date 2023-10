FEM SPANINGAR: "Sluta, för helvete"

Cifuentes chockförsök gick inte hem

Jusef Erabi och Loret Sadiku på skadelistan. Fredrik Hammar avstängd. Då bjöd Hammarbys tränare Marti Cifuentes på överraskningar vad gäller laguttagningen mot Häcken. Exempelvis spelade högerbacken Markus Karlsson som vänster wingback och vänsterbacken Marc Llinares Barragan tog plats som höger wingback. Dessutom fick Alper Demirol och August Mikkelsen, som inte prioriterats den senaste tiden, chansen från start. Ytterbacksexperimentet kastades dock i papperskorgen redan efter en kvart, för att sedan tas upp därifrån efter en dryg halvtimme. Men Bajen lyckades inte röra till det i Häcken-skallarna eller komma ur motståndarens press (vilket jag antar var tanken). Man hittade inte något vidare kombinationsspel mellan Karlsson/Besara eller Llinares/Mikkelsen, vilket hade behövts när möjligheten till att komma runt på kanterna och slå in inlägg begränsades av yttrarnas fötter.

Märklig pausledning

Även i Häcken fattades oväntade val från tränarhåll. Centrale mittfältaren Abdulrazaq Ishaq spelade högerback och framför honom startade Simon Gustafson som ytter. Med rörelse och en bra bollförflyttning lyckades också gästerna trycka ner Hammarby i ett 5-4-1-försvar under så stora delar av första halvlek att det inte går att säga annat än att bortalaget hade övertaget. Häcken kom också till flera farliga lägen men Edward Chilufyas avslutsförmåga var för svag. Istället skapade Nahir Besara en hörna via ett långskott och den förvaltade Bajen till 1-0 precis innan paus. Mer än så skapade egentligen inte Hammarby under de första 45 minuterna och de gick till pausvila med en märklig ledning.

Hammarby borde ha punkterat matchen

Inledningsvis i andra halvlek såg matchbilden liknande ut. Häcken hade mycket boll, rullade runt och försökte hitta ytor att såra Hammarby på. Men Per Mathias Högmos mannar saknade den sista spetsen som krävs för att göra mål och ineffektiviteten blev kostsam på nytt. Ett Bajen som var välfungerande defensivt vann boll högt upp i planen efter en timmes spel och en klantig Ishaq-tackling senare hade man skaffat sig en straff. Den placerade Nahir Besara in till 2-0 och plötsligt var segern så gott som hemma för stabila Hammarby. Ett 2-1-mål av Edward Chilufya i 69:e minuten skapade dock bekymmer för hemmalaget. Men Häckens momentum bröts av när matchen tillfälligt blåstes av (läs nedan) och dessutom borde Bajen ha kontrat in ett 3-1-mål på något av de lägen, för de hade flera, som uppstod. Länge såg Marti Cifuentes mannar ut att imponerande nog gräva fram en seger mot ett väldigt skickligt Häcken, mycket tack vare en storspelande Oliver Dovin. Men i 96:e minuten dunkade inhopparen Momodou Sonko in 2-2 på ett snyggt sätt och räddade en poäng för Häcken. Logiskt på ett vis men också väldigt tungt för Hammarby som alltså borde ha punkterat matchen tidigare.

Sluta, för helvete

Matchen avbröts tillfälligt med drygt tio minuter kvar av ordinarie tid. Efter att någon eller några kastat in föremål mot assisterande domaren Mahbod Beigi. Så oerhört deppigt. Det kastas in saker alldeles för ofta i allsvenskan numera och det är fruktansvärt tröttsamt. Det finns bara en sak att säga: sluta, för helvete. Folk behöver verkligen skärpa till sig och uppenbarligen måste diskussionen om den här problematiken bli allt större. Nu tycks det ha varit ett tomt plastglas som kastades in den här gången, men det är så otroligt onödigt agerat oavsett. Ett sådant agerande är bara skadligt för supporterkulturen i Sverige.

Säg adjö till titeln, Häcken

En seger här hade varit väldigt betydelsefull för Hammarby. Då hade man fått till ett riktigt hett derby mot Djurgården den 22 oktober, eftersom fyra poäng hade skiljt rivalerna åt med fyra matcher kvar att spela. Nu är gapet sex poäng stort och ska Bajen ha något att göra med fjärdeplatsen behövs helt enkelt en seger mot Djurgården. För Häckens del blir det tufft att vara med i kampen om SM-guldet hela vägen in i mål. Sjukare saker än att ett lag tar in sex poäng (ettan Elfsborgs försprång) på fyra omgångar på en konkurrent har hänt, men det faktum att de gulsvarta måste förbi Malmö FF (fyra poäng före) också gör det svårt att se Per Mathias Högmos gäng lyfta Lennart Johanssons Pokal på nytt i år. Framför allt när man har ett gruppspel i Europa League att tänka på också. Man hade chansen att knappa in på MFF den här helgen och det här är inte första gången man misslyckas med att minska avståndet till konkurrenterna där uppe. Det kommer kosta guldet.