FEM SPANINGAR: "Svårt att ta in hur illa MFF:s 2022 varit"

Kamp, kamp och mer kamp På Gamla Ullevis regntunga gräsmatta handlade allt i första halvlek om den fysiska kampen. En matchbild som borde passa IFK Göteborg, men faktum är att Malmö FF var bättre i Blåvitts egen paradgren. Det hjälpte Malmö fram till den sista tredjedelen i offensiven, innan det återkommande problemet kring straffområdet blev uppenbarade sig igen och MFF skapade bara två halvchanser under halvleken. IFK å andra sidan slog iväg uppspel som om de hade femkilostyngder runt fötterna och underhållningsvärdet var därefter under de första 45 minuterna.

MFF:s mardröm i repris Det lättade inte för Blåvittspelarna efter pausen. Efter en knapp minut släppte de Anders Christiansen oförlåtligt ensam mellan mittfält och backlinje, och MFF-kaptenen kombinerade med Isaac Kiese Thelin som obevakad kunde stöta in sitt elfte mål i allsvenskan, och MFF:s första efter fyra mållösa matcher i rad. Bortalaget såg ut att ha fullständig kontroll på händelserna. Men i den 70:e minuten stod Oscar Lewicki för ett oförklarligt beslut som sista spelare och lämnade Gustaf Norlin ensam med Ismael Diawara, och IFK-anfallaren kämpade in kvitteringen. Tretton minuter senare fullbordade Carl Johansson vändningen med hans nickmål på hörna. Mardrömmen från svenska cupen-finalen 2020 upprepades för MFF:s del. Det var under slutminuterna i den som Behrang Safari stod för ett ungefär lika grovt misstag som Lewicki och lät IFK Göteborg kvittera, innan de förlängningsvann sedan.

Tre tränare - samma dåliga mönster

MFF kan glömma en Europaplats via allsvenskan i år, även om de vinner mot tabelltrean Djurgården, som är tre poäng före inför torsdagens match. Det är svårt att ta in hur illa det är att MFF hamnar utanför topp tre i år med lagets förutsättningar och försprång. Två saker är enkla att konstatera. Laget peakade under försäsongen, både spelmässigt och resultatmässigt, när de gick till final i svenska cupen under Milos Milojevic. Det andra är att det var ett misstag att sparka tränaren, för någon effekt blev det inte av den åtgärden. MFF har haft tre olika tränare under 2022, men det är svårt att identifiera några spelmässiga skillnader under Milojevic och interimtränarna Andreas Georgson och Åge Hareide. Samma dåliga mönster har upprepats vem som än har skrikit vid tränarbänken. Det krävs en stor självrannsakan från både spelare, klubbledning och styrelse när den här säsongen ska summeras.