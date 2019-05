FEM SPANINGAR: "Två tupplurar kostade derbyt för Djurgården"

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

STOCKHOLM. AIK slog Djurgården med 2-0 under söndagen. Här är Fotbollskanalens Martin Peterssons fem spaningar från derbyt.

Trist första halvlek - som var Djurgårdens

AIK skapade två stora farligheter mot slutet av den första halvleken, men bortsett från de handlade de första 45 minuterna väldigt mycket om Djurgården. Hemmalaget fick ner AIK:s ytterbackar lågt och ett tryck på gästerna, utan att för den delen skapa massvis av farligheter. AIK är ju ett lag som kan se ut att ha det ganska behagligt även när motståndarlaget har bollen, men framför allt en bit in i halvleken började de försättas i lägen som såg farliga ut. Totalt sett var det annars en trist första halvlek. Offensivt imponerade inte AIK alls och chansmässigt sprakade det inte om Djurgården.

Två tupplurar kostade derbyt för Djurgården

Efter att mest ha suttit och undrat över var AIK:s offensiv fanns i den första halvleken (det kändes inte särskilt idérikt) fick jag tidigt svar på tal i den andra halvleken. En stor förklaring till de två målen som Rikard Norlings mannar gjorde finns dock i Djurgårdens försvarsspel i samband med dem.

När Tarik Elyounoussi fick dunka in 1-0 inne i straffområdet i den 51:a minuten blev Aslak Fonn Witry för bolltittande och tappade bort målskytten.

När Tarik Elyounoussi fick lobba in 2-0 inne i straffområdet i den 63:e minuten stod flera hemmaspelare och sov.

Det gav Djurgården en uppförsbacke som blev för stor och kostade således det här derbyt. Någon dålig fotbollsmatch stod inte de blårandiga för.

Elyounoussi-show

Inför ögonen på Norges förbundskapten Lars Lagerbäck stod Tarik Elyounoussi för en kalasinsats på Tele2 Arena i dag. Han är en klasspelare som alltid lägger ner ett enormt jobb för laget och är väldigt smart i sitt sätt att agera på planen. Han vill helst av allt spela som forward men har fått nöja sig med att spela som mittfältare den senaste tiden, och tagit sig an den uppgiften på ett bra sätt. Men någonstans lär det vara skönt för honom att få briljera även i målprotokollet och med sina tekniska och offensiva kvaliteter. 2-0-målet, då han stack i djupled på en frispark från Sebastian Larsson och lobbade in bollen i nät på första touchen är ett mål av hög klass.

Tung period för Djurgården

Nu har Djurgården en tung period bakom sig och ett trendbrott krävs framöver för att de inte ska missa chansen att haka på i toppen när tabellen lär skikta sig inom en inte allt för lång framtid. De blårandiga har två förluster och två kryss på de fyra senaste matcherna. Hur tacklar truppen och de nya tränarna den här lilla motgången? Vad ska det bli av Djurgården 2019? Säsongen lär definieras en hel del de kommande drabbningarna. Innan uppehållet väntar spel mot Falkenberg, Elfsborg, Östersund och Sirius. Mot de lagen ska det gå att plocka en hel del poäng om man heter Djurgården.

Protesterna mot polisen fortsätter

Protesterna från supporterhåll mot polisens nya offensiva taktik för att få bort pyrotekniken från läktarna bara fortsätter. Under det här derbyt skapade till exempel de båda lagens klackar en växelramsa ihop i inledningen av matchen. AIK-supportrar skanderade då: ”Snutjävlar”, varpå blårandiga supportrar svarade med: ”Fotbollsmördare!”. Precis innan den andra halvleken skulle dra igång formade hemmasupportrar siffrorna ”1312”, som gissningsvis ska syfta till uttrycket ”ACAB” (all cops are bastards). Polisens nya grepp har definitivt inte fört dem närmare supportrarna och en vettig dialog. Jag har svårt att se läget förändras framöver.