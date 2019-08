FEM SPANINGAR: "Varför startade Michel som anfallare?"

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

Inlånad dansk klass bakom KFF:s chockstart

Kalmar fick, lite oväntat, en drömstart på Friends Arena. Smålandslaget, som senast vann en allsvensk match i början av maj, bröt bollen vid mittplan från Heradi Rashidi och därefter stormade Nils Fröling mot mål, gav inlånade Alexander Jakobsen, 25, fin yta i straffområdet som läckert skruvade in 1-0. Jakobsen stod därmed sannerligen för just det som han blev inlånad för - en fin individuell prestation som resulterade i mål efter en snabb omställning.

Jakobsens mål lade därmed också grunden för Kalmars skrällseger. KFF tog, efter ytterligare ett mål av Fidan Aliti och reducering av Tarik Elyounoussi, första segern sedan i början av maj mot Helsingborg och har nu även tre raka matcher utan förlust i allsvenskan. Smålandslaget har vaknat till liv i helt rätt tidpunkt av säsongen och lyfte, i och med segern, i tabellen. KFF kommer säkerligen vara inblandat i bottenstriden ändå, men den här segern gav både självförtroende och andrum.

Varför startade Michel som anfallare?

Rikard Norling roterade kraftigt i AIK:s startelva mot Kalmar. I jämförelse med startelvan senast mot FC Sheriff i Europa League, så var fem spelare nya i startelvan. Panajotis Dimitriadis i trebackslinjen, Heradi Rashidi som vingback, Bilal Hussein på innermittfältet och Kolbeinn Sigthorsson, samt Felix Michel i anfallet. Just det, Michel som anfallare. Det var det mest överraskande valet av Norling i söndagens startelva. Norling satte i stället Henok Goitom på bänken efter hårt matchande och placerade Tarik Elyounoussi på mittfältet, medan Chinedu Obasi inte var med i matchtruppen.

Hur det gick? Ja, det såg som förväntat ovant ut.

Michel hade i första halvlek inte särskilt mycket boll, i stället var det Sigthorsson som gick upp i luftdueller, medan det var Tarik Elyounoussi som stormade in i straffområdet och var närmast mål i laget. Michel sa även i halvtid, i en intervju med C More, att han tycker att det var ovant att spela som anfallare och fick även lämna planen efter 45 minuter till förmån för Henok Goitom. Rikard Norling var mest troligt inte nöjd med vad han såg i första halvlek, men vad kunde Michel göra åt saken? Det är inte så lätt att spela på en ovan position.

AIK utbuat - men dubbelbyte gav viss effekt

AIK blev i halvtid utbuat efter 2-0-underläge mot Kalmar. Hemmalaget skapade inte särskilt mycket under första halvan av matchen och var dessutom svajigt defensivt. Tarik Elyounoussi hade två hyfsade målchanser, varav den ena var riktigt nära, men utöver det hade AIK inte särskilt många fler farligheter än så. Felix Michel var liksom isländske anfallskollegan Kolbeinn Sigthorsson relativt orörlig och i stället tilläts Kalmar rulla boll.

Det luktade verkligen inte guld om AIK under första halvan av matchen - och som förväntat blev det i halvtid förändringar. Norling bytte in Nabil Bahoui och Henok Goitom, vilket gav effekt. Sex minuter dröjde det, sedan låg Bahoui bakom en reducering. Bahoui tog en löpning från mittplan och spelade vidare till Elyounoussi som pricksköt 2-1. AIK fortsatte att trycka på, stormade mot mål och matade in bollar i straffområdet. Det kändes bara som en tidsfråga innan det skulle bli ytterligare ett mål, en kvittering, men så blev det inte. AIK orkade inte vända på en tuff första halva av matchen.

AIK lade krokben för sig självt i guldstriden

AIK hade inför mötet med Kalmar fem raka segrar i allsvenskan. Detta trots en tuff period med mycket matcher på både svensk och europeisk mark. Men mot Kalmar tog den sviten slut, egentligen enbart med anledning av en blytung första halvlek med möjligen en rotering för mycket i laget. I en extremt jämn allsvensk guldstrid, så kan det här poängtappet bli kostsamt.

Djurgården kan nu, vid seger mot AFC, öka avståndet till fyra poäng ner till AIK, medan MFF kan gå upp på en poäng mer vid seger mot Falkenberg. Självklart är fyra poäng långt ifrån ointagligt, men poängtappet skulle ju inte komma mot Kalmar hemma. Den här matchen skulle AIK ha vunnit.

Elyounoussi bröt allsvensk måltorka

Tarik Elyounoussi var under mitten av vårsäsongen glödhet med åtta mål på fem matcher i allsvenskan, varav två snygga fullträffar i derbyt mot Djurgården. Men efter uppehållet har det inte blivit lika många mål, endast ett på totalt 13 framträdanden i allsvenskan och i Europa League inför mötet med Kalmar. Av dessa 13 startade han även i nio av matcherna.

Elyounoussi spelade under söndagen åter från start mot Kalmar, då han inte behövde vilas eftersom att han är avstängd i första play off-mötet med Celtic i Skottland. Elyounoussi stod åter för en bra insats, hade bland annat två hyfsade målchanser i första halvlek och pricksköt i andra in en reducering. Självklart är inte mål och assist allt, men det ger allt som oftast höjt självförtroende. Även om det nu blev förlust, så blev det i varje fall ett mål för norrmannen.