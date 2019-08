TV: AIK:s segersvit bruten - Kalmar skrällde efter drömstart

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

SOLNA. AIK föll mot Kalmar FF efter en mardrömsstart. Ett 2-0-underläge i halvtid blev för tufft att vända på. - Väldigt, väldigt svag första halvlek. De rullade helt enkelt ut oss, säger Anton Salétros till C More.

AIK hade, trots tufft spelschema med mycket matcher, fem raka allsvenska segrar inför mötet med Kalmar FF på Friends Arena. Efter torsdagens avancemang till Europa League-play off, så valde dock Rikard Norling att göra fem förändringar i sin startelva mot KFF och med Felix Michel i en lite oväntad roll som anfallare. Det föll den här gången inte riktigt väl ut.

Kalmar FF fick en drömstart med ett tidigt ledningsmål. Nils Fröling drev i tionde minuten upp bollen från egen planhalva mot mål och gav Alexander Jakobsen, som i sommar blev inlånad från IFK Norrköping, yta som läckert skruvade in 1-0.

- Du känner mig. Det var en skottfint där. Den är bra, sa Jakobsen till C More i halvtid.

AIK svarade med ett bra läge för Tarik Elyounoussi efter inlägg, men bollen gled ifrån norrmannen. Kalmar hade mycket boll och i mitten av första halvlek fick nyförvärvet Geir Herrem ett bra läge, men nickade över mål. Sedan svängde matchen igen och det var Elyounoussis tur att hota. Nick mot mål, sedan räddning av Lucas Hägg Johansson och i stället gick KFF till halvtidsvila i 2-0-ledning.

Fidan Aliti stötte strax före halvtid in bollen i mål efter tumult i straffområdet och firade med en gest mot AIK-supportrar på ena långsidan, vilket resulterade i ett gult kort och att hemmalaget blev utbuat av sina egna supportrar i halvtid.

- Jag tycker att vi gjorde det bra. Vi försökte spela fotboll och inte bara sparka, sparka, sparka, så det var bra, sa Alexander Jakobsen till C More i halvtid.

- Det känns inte som att den här energin finns. Vi jobbar inte som ett lag och krigar inte. Det känns som att vi är sena in i varje duell, sa Felix Michel till C More i halvtid.

AIK kom i andra halvlek, i dubbel bemärkelse, ut som ett nytt lag. Nabil Bahoui och Henok Goitom kom in och satte fart på hemmalagets anfallsspel. Bahoui drev upp bollen från egen planhalva mot mål, spelade vidare bollen till Elyounoussi som fick yta, drev inåt centralt och sköt 2-1.

AIK fortsatte att trycka på framåt och skapade ytterligare ett par målchanser, men utan resultat. AIK fick i slutändan se sig besegrat med 2-1 och därmed blev lagets allsvenska segersvit bruten. Nu riskerar AIK även att tappa mark i guldstriden till Djurgården och Malmö FF som kan gå om 08-laget i toppen av tabellen. Kalmar FF lyfte i sin tur i botten av tabellen.

- Väldigt, väldigt svag första halvlek. De rullade helt enkelt ut oss och vi kom helt fel i pressen. De ville mycket mer än oss i första halvlek. Då gjorde de två mål och jag tycker att Kalmar var bättre än oss i dag. Vi kom igång lite i andra halvlek, men fick inte in det där 2-2-målet, som vi hade behövt för att kunna forcera ännu mer, säger Anton Salétros till C More.

Kalmars Viktor Elm:

- Vi spelar med ett stort självförtroende och stör de högt. Jag tycker vi vinner rättvist.

- Vi hade inget att förlora utan gick bara ut och körde.

AIK:s lag: Oscar Linnér - Panajotis Dimitriadis (Robert Lundström, 72), Per Karlsson, Karol Mets - Heradi Rashidi, Sebastian Larsson, Bilal Hussein (Nabil Bahoui, 46), Tarik Elyounoussi, Anton Salétros - Felix Michel (Henok Goitom, 46), Kolbeinn Sigthorsson.

Kalmar FF:s lag: Lucas Hägg-Johansson - Henrik Löfkvist, Viktor Elm, Fidan Aliti - Jesper Manns (York Rafael, 67), Romario, Rafinha (Carl Gustafsson, 68), Alexander Jakobsen, Viktor Agardius - Geir Herrem (Rasmus Elm, 78), Nils Fröling.