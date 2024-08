FEM SPANINGAR: "Vasic borde vara glödhet för andra klubbar"

FOFANA HADE PROBLEM

Hammarby gjorde en stark första halvlek och ledde med 3-1. Då var det inte mycket som pekade på att Brommapojkarna skulle få med sig poäng från Tele2 Arena. Det viktigaste för hemmalaget var att hålla fokus och inte bjuda på något onödigt. Men det misslyckades man med. Efter bara fyra minuter in i den andra halvleken var Ibrahima Fofana först in i en duell med Adam Jakobsen, men snubblade och BP-spelaren blev fri och sköt. Warner Hahn räddade men Nikola Vasic var vaken och höll sig framme på returen och rullade in 2-3. Efter 72 minuter låg Fofana fel i positionsspelet (för högt upp) så att Alexander Jensen kunde frispela Vasic som lobbade in 3-3.

VASIC BORDE VARA GLÖDHET FÖR ANDRA KLUBBAR

Nikola Vasic såg till så att Brommapojkarna fick med sig en poäng. Två nya mål och nu är anfallaren uppe i elva fullträffar på 18 matcher och ligger därmed tvåa i skytteligan. Dessutom har han gjort fyra assist, vilket betyder 15 poäng på 18 matcher. Anfallaren har bara ett halvår kvar på kontraktet och borde vara intressant för andra klubbar. Vasic är uppvuxen på Södermalm och har ett förflutet i Hammarbys akademi.

I en intervju med Fotbollskanalen i våras flörtade han rejält med Bajen och sa att det är en dröm att få spela för de grönvita. Hammarby har två anfallare i Jusef Erabi och Deniz Gül och om någon säljs så kan det bli aktuellt med Vasic, sportchef Mikael Hjelmberg har hört sig för, något som Vasic berättat att han har hört.

Kanske finns det fler klubbar från Stockholm som är sugna? På plats på måndagens match var AIK:s sportchef Thomas Berntsen.

MATCHENS HÄNDELSE

Ett byte som förändrade matchbilden. Brommapojkarna var helt under isen i den första halvleken och låg under med 1-3. Då valde man att byta in Daleho Irandust och gå mer offensivt. Det var ett bra drag. BP blev mycket bättre, fick en bättre utdelning i pressen och kunde också hota mer. Irandust var bland annat delaktig i 2-3-målet.

FRÅGETECKNET

Hammarbys offensiva bredd. Visst Deniz Gül är en bra anfallare på bänken, men efter att Viktor Djukanovic lämnat så är det ganska tunt om man ser till den offensiva bredden. Montader Majdjed och Divine Teah var också bänken, men har inte levererat. Bajen behöver en bättre offensiv bredd om man vill

MATCHENS SPELARE

3: Nikola Vasic. Två mål. Ett ständigt hot och bra fysisk och mod.

2: Bazoumana Touré. Två mål. Oerhört kvick och snabb och farlig i djupledsspelet

1: Adam Jakobsen. Klasspelare. Hammarby hade stora problem med Jakobsen.