FEM SPANINGAR: "Vilken dramatik - många unnar nog Radetinac hjälterollen"

Ekdals ledningsmål - som ett slag i magen

Djurgården gjorde ett tidigt ledningsmål mot Degerfors på Tele2 Arena. Redan i den 13:e minuten höll sig Hjalmar Ekdal framme på ett tidigt inlägg av Elliot Käck och nickade in 1-0. Då hade Degerfors tryckt på under matchens första minuter och skapat två hyfsade möjligheter. Degerfors hade fått en bra start, och därmed blev Ekdals mål ett kraftfullt slag i magen på nykomlingen. Inte igen, tänkte nog Degerfors-försvaret, som även släppte in ett mål i den 17:e minuten mot Sirius senast.

Dramatiken, Radetinacs sena mål, vilken match!

Det brukar heta att inga allsvenska matcher är lätta, och så är det absolut, men när Djurgården ledde med 2-0 i halvtid trodde i varje fall jag på en bekväm resa till tre poäng i andra halvlek. Så blev det inte, då Nikola Djurdjic målade dubbelt och skakade om Djurgården. Djurgården fick därmed samla sig igen och då klev Haris Radetinac fram och avgjorde matchen. Degerfors hade samtidigt gott om chanser efter det, och många djurgårdare unnar nog Radetinac att få bli hjälte. Yttern har varit i Djurgården länge nu och är en stor supporterfavorit, även om han inte så ofta gör mål. Så som matchen blev kunde det nog inte bli en skönare seger för hemmasupportrarna på Tele2 Arena.

Lovande startdebut för Cornic - men i centrum med klar hands

Högerbacken Leo Cornic, 20, kom inför årets säsong från norska andraligalaget Grorud, men har fått vänta på att få spela allsvensk fotboll. Han har fått växa in i allt i lugn och ro, samtidigt som Aslak Fonn Witry först stod i vägen, medan andra sedan fått spela. Mot Degerfors fick han göra sin första allsvenska start och tredje seriematch totalt. Cornic var pigg offensivt och gav ett stabilt intryck defensivt. Det syntes att norrmannen ville mycket, precis som att han inte var alldeles för ivrig och gick bort sig. Men samtidigt hamnade han i fokus i slutet av matchen. Victor Edvardsen slog in bollen mot mål och Cornic stoppade bollen med ena armen. Degerfors skrek på straff, men domaren valde att fria. Cornics arm stoppade helt klart bollbanan in i straffområdet, även om det var ofrivilligt.

Nikola Djurdjic är tillbaka - på riktigt

Nikola Djurdjic är åter tillbaka i allsvenskan, men den här gången i Degerfors. Djurgården-supportrarna har inte glömt serbens tid i Hammarby och buade när anfallaren hade bollen. Djurdjic var samtidigt bra matchen igenom och skapade flera fina möjligheter, vilket till slut gav utdelning. I andra halvlek satte Djurdjic två mål och har nu gjort fem mål på sju matcher mot Djurgården i allsvenskan. Det tände Degerfors hopp, men i slutändan blev det ändå förlust. Oavsett är det bra för Degerfors att få igång Djurdjics målproduktion, vilket lär behövas i höstens bottenstrid.

Degerfors får kämpa om överlevnad till sista omgången

Efter onsdagens förlust mot Djurgården pekar Degerfors formkurva spikrakt nedåt med noll poäng på de senaste fem matcherna. Värmlandslaget inledde lovande i kväll och visade upp ett fint offensivt spel under stora delar av matchen, men släppte även in mål. Det har laget gjort under hela säsongen med 38 insläppta på 20 matcher. Nykomlingen tampas i botten av tabellen och lär nog få göra det resten av säsongen också. Degerfors har dessutom tuffa matcher kvar mot AIK, Elfsborg, Hammarby och Norrköping. Räkna med kamp in på mållinjen.