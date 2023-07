Fischers besked både chockartat och väntat i AIK-lägret: "Sett hur han kämpat"

Viktor Fischer avslutar sin spelarkarriär som 29-åring. Det beskedet lämnade han tidigare i veckan när det stod klart att hans låneavtal med AIK bryts.

Nyheten kom som en överraskning för vissa inom AIK medan andra menar att det var väntat.

Gnagets forwardsstjärna John Guidetti säger:

- Det är väldigt tråkigt. Men jag tror att han med lite perspektiv på allt kommer se tillbaka på allt och se att han gjort det bättre än 99 procent av världens befolkning som försökt bli fotbollsspelare. Han kommer nog kunna se tillbaka på sin karriär med en otrolig stolthet.

- Det kommer säkert ta lite tid innan han landar där. Han tycker nog det är väldigt tråkigt just nu.

Hur reagerade ni i laget på beskedet?

- Att han inte skulle vara kvar i AIK kanske man hade lite på känn, men att han skulle sluta helt med fotbollen kom som en chock. Absolut. Jag önskar honom allt det bästa i livet nu. Jag hoppas att han kan hitta en ny passion.

Guidetti berättar att laget tagit farväl av Fischer via en gruppchatt som man har.

Bilal Hussein är en av spelarna i AIK som skickat en hälsning till sin nu tidigare lagkamrat.

- Jag skrev till honom: "Lycka till med det du ska göra i framtiden, det var kul att lära känna dig". Han svarade: "Thank you my Swedish brother" och önskade oss lycka till, säger Hussein och ler.

- Men det är synd. Alla vet att Viktor Fischer är en bra spelare. Han har haft mycket skador.

Lagkaptenen Alexander Milosevic förklarar att han inte är förvånad över att Fischer lägger skorna på hyllan.

- Ska jag vara ärlig: nej, faktiskt inte. Man märkte att de skavankerna han hade tog ganska mycket på honom mentalt. Det var inte en sådan chock för mig, säger Milosevic.

- Han kände väl att det här var det bästa för honom. Jag tror säkert det finns flera andra aktiva spelare som känt samma sak men inte slutat. Ibland säger kroppen ifrån och ibland kanske man behöver ta i beaktning att det finns ett liv efter fotbollen också.

AIK-tränaren Andreas Brännström:

- Det är tråkigt. Han är en jäkla profil och härlig människa. Han har haft en väldigt bra karriär. Å andra sidan är de sista tre åren tråkiga, att han inte fått vara den Fischer han egentligen är. Han har allt i huvudet och så säger kroppen nej.

- Jag blev inte förvånad (över beskedet). Jag har sett hur han har kämpat varje dag med att få ordning på kroppen. Det här har pågått ett tag.