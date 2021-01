Flera frågetecken i Dif - Kujovic opererad och tränaren medger oro för mittbackar

Inför den nya säsongen finns det en rad frågetecken i Djurgårdens trupp. När laget tränade på Tele2 Arena under torsdagen saknades spelare som Erik Berg, Jesper Nyholm, Elliot Käck och Emir Kujovic på planen.

Tränaren Kim Bergstrand:

- Erik har problem med sina knän. Jesper Nyholm har problem med en tå. Elliot har ett knä som han jobbar med och han ska inte vara med i fotbollsträning första månaden. Emir har opererat ett knä i början av december. Vi får se när han är tillbaka.

Bergstrand vet inte om någon av spelarna riskerar att missa starten av svenska cupen. Gruppspelet inleds den 21 februari.

ANNONS

Om Kujovic säger han vidare:

- Vi får se. Det viktiga är att han blir frisk och att han kan träna på riktigt, utan att ha ont.

Men det är inte på den nivån att han ska vara borta hela våren?

- Det hoppas jag verkligen inte. Det är inte tänkt så. Men Erik skulle ju ha stått på planen 1 januari förra året och det dröjde till maj.

Ni har fler naturliga mittbackar nu när ni värvat in Isak Hien och Hjalmar Ekdal, men vad tänker du om mittbackssituationen? Är du orolig för Jesper och Erik?

- Ja, det är jag. På pappret har vi många mittbackar men vi får se vad som händer med Jesper och Erik. Just nu har vi ju tre stycken (Jacob Une Larsson, Ekdal och Hien) tillgängliga, plus Melker (Jonsson). Det är väl inte optimalt att två är borta.

Djurgården vet inte hur mycket man kommer kunna matcha Berg och Nyholm i år.

- Men när spelare går in i en ny säsong så hoppas man ju att de ska kunna vara tillgängliga fler matcher än säsongen innan. Det är väl ambitionen, säger sportchefen Bosse Andersson.

Själv säger sig Erik Berg vara hoppfull inför säsongen.

ANNONS

- Det är ju ingen hemlighet att jag haft lite knäproblem. Men jag känner mig i alla fall hoppfull. Förväntningarna är att kunna spela så mycket fotboll som möjligt. Sen håller vi väl planen internt. Men vi har en ganska tydlig plan, säger den tidigare landslagsspelaren.

- Så som det är nu ska jag inte träna fotboll.

Kommer du kunna vara med när cupen drar igång?

- Vi får se. Det kommer visa sig den närmaste tiden.

Hur känns situationen?

- Det är jobbigt. Mentalt är det jobbigt. Hela förra året var jättetungt mentalt. Det har egentligen varit så i nästan två och ett halvt år.

Berg medger att han funderat över om det är värt att fortsätta spela fotbollen.

- Ja, absolut. Så pass ont som det har gjort… de flesta hade nog funderat på det om de känt som jag gör.