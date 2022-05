Förklaringen till Birmancevics frånvaro mot Hammarby

Malmö FF fick under måndagen klara sig utan offensiva stjärnorna Isaac Kiese Thelin och Veljko Birmancevic mot Hammarby IF på Tele2 Arena. Kiese Thelin är på väg tillbaka från skada, medan Birmancevic spelade så sent som i 1-0-segern mot IFK Göteborg.

Anledningen till Birmancevics frånvaro var, enligt Sydsvenskan, en hjärnskakning, som han ådrog sig under söndagens träning. Kiese Thelin sades i sin tur vara aktuell för spel under måndagen, men missade alltså ändå matchen.

Vidare saknade även MFF sin lagkapten Anders Christiansen, precis som försvarskuggen Niklas Moisander, backen Jonas Knudsen och mittfältaren Adi Nalic.

Matchen slutade 0-0.